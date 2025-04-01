6 حسابات يمكن ربطها على بطاقة ماستر كارد من بنك مصر

يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن البطاقات التي يمكن ربطها على فيزا ماستر كارد التي يتم تقديمها في الفروع للعملاء.

واوضح مسئولون بنك مصر إمكانية ربط أكثر من حساب على البطاقة الواحدة حيث تتيح تلك الخاصية ربط عدة حسابات إضافية (حساب جاري -حساب توفير -شهادات....) وبحد أقصى 6 حسابات بخلاف الحساب الأساسي.

وتشمل قائمة المزايا التي تقدمها ماستركارد لعملاء بنك مصر مايلي:

المزايا:

مدة صلاحية البطاقات خمس سنوات.

يتم إصدار البطاقة من خلال فتح حساب جاري أو حساب توفير أو حساب يوم بيوم بفروع البنك.

تستخدم في عمليات السحب النقدي والمشتريات داخل وخارج مصر.

إمكانية قيام حامل البطاقة بإجراء التحويل بين الحسابات الخاصة به حسب رغبته وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM الخاصة ببنك مصر

الاستعلام عن أرصدة الحسابات المربوطة على البطاقة من خلال جميع آلات الصراف الآلي ATM الخاصة ببنك مصر على مدار 24 ساعة يوميًا

عروض وتخفيضات في ارقي المراكز التجارية داخل وخارج مصر من خلال التطبيقات التالية: -

لبطاقات MasterCard تطبيق MasterCard buy 1 get 1

لبطاقات Visa تطبيق visa explore

الاستعلام عن أرصدة الحسابات المربوطة على البطاقة من خلال الاشتراك بخدمة البنك الفوري المجانية Online-Banking المتاحة بموقع البنك على شبكة الانترنت

ومن جانب آخر يبحث العديد من عملاء بنك مصر عن إمكانية كسر الشهادات الثلاثية والخماسية من خلال خدمة الموبايل البنكي دون الذهاب إلى فرع البنك.

وأوضح مسؤولون بنك مصر أنه يمكن كسر شهادة الادخار الثلاثية ذات العائد الربع السنوي المتغير والشهادة المتغيرة ذات العائد الشهري والشهادة الخماسية ذات العائد الشهري والسنوي وشهادة الادخار السباعية ذات العائد الشهري عبر الإنترنت البنكي.

شهادات بنك مصر

وقال بنك مصر: إنه يمكن للعملاء أيضا استرداد الشهادات من خلال خدمة الإنترنت والموبايل البنكي، وذلك للشهادات التالية (شهادة القمة 630/ 631 / 632 / 634 / 641 / 642/ 643 ).

وفي سياق متصل كشفت مصادر خاصة عن اتجاه بنك مصر لدراسة خفض الفائدة على الشهادات التي يصدرها بالعملة المحلية.

وأوضحت المصادر أنه يجري بجدية الاستعداد لاتخاذ قرار نحو تخفيض العائد علي الشهادات التي تصدر بالجنيه في بنك مصر خلال الفترة الحالية

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