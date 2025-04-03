السيطرة على حريق في أشجار ومخلفات أمام بنك بالمنصورة دون خسائر

سيطرت قوات الحماية المدنية في الدقهلية على حريق نشب في الأشجار والمخلفات أمام أحد البنوك فرع المعاملات الإسلامية في المنصورة دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

السيطرة على حريق أمام أحد البنوك بالمنصورة

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق أمام أحد البنوك في المنصورة.

الحريق في الأشجار والمخلفات وانتقال قوة أمنية

انتقلت قوة أمنية وهرعت سيارات الحماية المدنية الي موقع حريق وتبين اندلاع دخان كثيف أمام أحد البنوك “ البنك الزراعي”، وأن الحريق نشب في عدد من الأشجار والمخلفات أمام البنك.

السيطرة على الحريق وتحرير محضر

تم السيطرة على الحريق بسيارات الحماية المدنية “رجال الإطفاء”، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

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