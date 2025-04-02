برنامج الأغذية العالمي يغلق جميع مخابزه في غزة

أعلن مسؤولون، الثلاثاء، أن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة سوف يغلق جميع مخابزه في قطاع غزة، مع تناقص الإمدادات بعد أن أغلقت إسرائيل القطاع أمام جميع الواردات قبل نحو شهر.

وقالت إسرائيل، التي استأنفت هجومها في وقت لاحق للضغط على حركة حماس لقبول تغييرات في اتفاق وقف إطلاق النار، إن ما يكفي من الغذاء دخل إلى غزة خلال الهدنة التي استمرت ستة أسابيع لإطعام ما يقرب من مليوني فلسطيني في القطاع لفترة طويلة.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في مذكرة بأنه وزع على منظمات الإغاثة بأنه لم يعد بإمكانه تشغيل مخابزه المتبقية، التي تُنتج الخبز الذي يعتمد عليه الكثيرون.

وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إنها تعطي الأولوية لمخزونها المتبقي لتقديم مساعدات غذائية طارئة وتوسيع توزيع الوجبات الساخنة.

من جانبه، قالت أولجا تشيريفكو المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن برنامج الأغذية العالمي بصدد إغلاق مخابزه المتبقية البالغ عددها الـ19 بعد إغلاق ستة مخابز الشهر الماضي.

وأضافت أن مئات الآلاف من السكان يعتمدون عليها.

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