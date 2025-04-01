الثلاثاء 01 أبريل 2025
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خارج الحدود

21 شهيدا في غارات للاحتلال على غزة منذ فجر اليوم

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء،  إن 21 شخصا استشهدوا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة منذ الفجر.

وقال مكتب الإعلام الحكومي بغزة في بيان صادر عنه، اليوم الثلاثاء: الاحتلال يغلق المخابز ويمنع إدخال الدقيق والوقود للقطاع لترسيخ سياسة التجويع.

الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة جديدة

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة جديدة بحق أكثر 2.4 مليون فلسطيني في القطاع.

وتابع: الاحتلال يعمق أزمة المجاعة التي تهدد حياة المدنيين خاصة الأطفال والمرضى وكبار السن، ومنع إدخال الدقيق والوقود إجرام يهدف لاستكمال الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.

واستطرد: الاحتلال يتبع سياسات تجويع ممنهجة في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف تجرم استخدام التجويع أداة حرب ضد المدنيين.

وحمل المكتب الإعلامي الحكومي  الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء.

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غزة الاحتلال الإسرائيلي الإدارة الامريكية

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