مستشفى شهداء الأقصى بغزة: الاحتلال يمنع دخول الأدوية لعلاج الأطفال

أعلنت مستشفى شهداء الأقصى في غزة في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال يمنع دخول الأدوية لعلاج الأطفال في القطاع.

الاحتلال يمنع دخول الأدوية لعلاج الأطفال

وحذرت مستشفى شهداء الأقصى من كارثة صحية إن لم يدخل الاحتلال التطعيمات للأطفال.



وطالبت المستشفى المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لفتح المعابر، قائله: نحن على أعتاب كارثة صحية إن استمر الاحتلال في إغلاق المعابر.

وفي السياق ذاته أعلن برنامج الأغذية العالمي اليوم عن إغلاق جميع المخابز التي يدعمها في جنوب قطاع غزة، بسبب نفاد مخزون الدقيق، والمواد الأساسية.

وأوضح البرنامج في بيان رسمي أن هذا الإجراء يأتي نتيجة الحصار الخانق الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلية ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع منذ الثاني من شهر مارس الماضي.

وأوضح البيان أن البرنامج كان يوزع يوميا أكثر من 306.000 كيلوجرام من دقيق القمح لتشغيل المخابز في جميع أنحاء القطاع، بالإضافة إلى الخميرة والسكر والملح، ومع استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول الإمدادات، توقفت المخابز المدعومة عن العمل تماما، مما يهدد بتفاقم أزمة الجوع بين السكان.

من جهته، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلية قامت بتدمير البنية التحتية الحيوية للقطاع، بما في ذلك قصف أكثر من 60 تكية طعام ومركز لتوزيع المساعدات وإخراجها عن الخدمة.

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