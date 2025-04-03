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محافظات

انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية بالفيوم السبت المقبل

محافظ الفيوم، فيتو
محافظ الفيوم، فيتو

 أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن انطلاق الحملة القومية الأولى لعام 2025، لتحصين الماشية، " الأبقار، والجاموس، والأغنام، والماعز "، ضد الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، السبت المقبل 5 أبريل، وتستهدف تحصين 180 ألف رأس.

 

دعم الحملة القومية لتحصين الماشية

 ووجه محافظ الفيوم، مسئولي الوحدات المحلية للمراكز والقرى، بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لفرق الأطباء البيطريين، لضمان تنفيذ أهداف الحملة على الوجه الأمثل، مناشدًا مربي الماشية وصغار المزارعين، بتحصين ماشيتهم من خلال الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، بالوحدات البيطرية المنتشرة بشتى أنحاء المحافظة، للحفاظ على ماشيتهم ووقايتها من الأمراض.

 

أهداف الندوات الإرشادية

 وأكد محافظ الفيوم، أن الندوات الإرشادية والتوعوية المصاحبة للحملة،  تهدف إلى التعريف بأساليب التربية السليمة للماشية، وأهمية التحصين والترقيم والتسجيل والتأمين على الماشية، والتعريف بطرق الحفاظ على النظافة داخل المنازل والحظائر، خاصة فيما يتعلق بالتخلص من القمامة، للإقلال من انتشار ناقلات الأمراض من الناموس والباعوض.

 

المستهدف من الحملة

 وقال الدكتور مصطفى رمضان عبد السميع مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، إن الحملة تستهدف تحصين 140 ألف رأس ماشية، منها 80 ألف رأس من الأبقار، و40 ألف رأس من الجاموس، وتحصين عدد 20 ألف من رؤوس الأغنام والماعز، من خلال 92 وحدة بيطرية بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

 

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وأضاف، أن الحملة القومية لتحصين الماشية، يصاحبها 12 فريق عمل من لجان مديرية الطب البيطري بالفيوم، من مسئولى الوقاية والإرشاد والتسجيل والترقيم والتأمين والتقصي، يجوبون القرى يوميًا ضمن فعاليات الحملة، بالتنسيق مع فرق العمل الموجودة بالوحدات البيطرية، لافتًا إلى أن المديرية قد استعدت للحملة، بعقد عدد من الندوات الإرشادية لمربي الماشية، لتعريفهم بفوائد تحصين ماشيتهم، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربيتها.

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