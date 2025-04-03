ترتيب مجموعة مصر، يتصدر جنوب أفريقيا ترتيب مجموعة مصر في كأس الأمم الأفريقية للناشئين قبل إنطلاق مباريات الجولة الثانية للمجموعة اليوم الخميس.

ويتواجد منتخب مصر بالمجموعة الثانية رفقة منتخبات بوركينا فاسو والكاميرون وجنوب أفريقيا.

ويلتقي منتخب الكاميرون نظيره جنوب أفريقيا في أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما اليوم الخميس في االرباعة عصرا في البطولة التي تستضيفها المغرب.

ويدخل الكاميرون لقاء اليوم بعد الخسارة أمام بوركينا فاسو 2-1 في الجولة الأولى فيما فاز جنوب أفريقيا علي مصر 4-3 بالجولة ذاتها.

كما يلتقي مصر مع بوركينا فاسو في الجولة الثانية للمجموعة الثانية في السابعة مساء اليوم الخميس.

وتلقي منتخب مصر الخسارة أمام جنوب أفريقيا 4-3 بالجولة الأولي فيما فاز بوركينا فاسو علي الكاميرون 2-1 بالجولة ذاتها.

ترتيب مجموعة مصر في أمم أفريقيا للناشئين قبل الجولة الثانية



1- جنوب أفريقيا - 3 نقاط.

2- بوركينا فاسو - 3 نقاط.

3- الكاميرون - بدون نقاط.

4- مصر - بدون نقاط.

القنوات الناقلة لمباريات أمم أفريقيا للناشئين بالمغرب

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف كشف عن القنوات والمنصات الناقلة لبطولة أمم إفريقيا للناشئين 2025.

وتُبث أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 عاما على الهواء مباشرة عبر قناة الرياضية المغربية وشبكة beIN Sport في الشرق الأوسط.

كما تذاع بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين عبر شبكة CANAL+ وشبكة IMG.

وسيتم بث المباريات أيضا عبر قناة CAF على يوتيوب وخدمة FIFA+.

وتقام بالمغرب نهائيات النسخة رقم 15 لكأس الأمم الإفريقية حتى 19 أبريل المقبل.

ولأول مرة منذ انطلاقها عام 1995 في مالي تشهد نسخة كأس الأمم الأفريقية للناشئين، مشاركة 16 منتخبًا بعدما قرر الكاف زيادة عدد المنتخبات على خلفية قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم رفع عدد منتخبات مونديال الناشئين في قطر إلى 48 وما ترتب عليه من وصول مقاعد "قارة المواهب" إلى 10 بدلًا من 4 مقاعد في النسخ الماضية.



وتشهد البطولة مشاركة 4 منتخبات عربية وهي: المغرب مع زامبيا وأوغندا وتنزانيا (المجموعة الأولى) ومصر رفقة بوركينا فاسو والكاميرون وجنوب أفريقيا (المجموعة الثانية) والصومال وتونس مع جامبيا والسنغال (المجموعة الثالثة)، أما المجموعة الرابعة فتضم الرباعي: مالي وكوت ديفوار وأنجولا وجمهورية أفريقيا الوسطى.

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