أمم إفريقيا للناشئين، بوركينا فاسو تضرب الكاميرون 2-0 في الشوط الأول

أمم إفريقيا للناشئين، انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب بوركينا فاسو أمام نظيره منتخب الكاميرون، بتقدم الخيول البوركينية بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ملعب العربي زوالي، في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الثانية ببطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 17 سنة، التي تقام في المغرب في الفترة من 30 مارس إلى 19 أبريل المقبل

منتخب مصر يواجه جنوب إفريقيا

ويستهل منتخب الناشئين لكرة القدم تحت 17 سنة، مساء اليوم الاثنين، مشواره في نهائيات النسخة رقم 15 لكأس الأمم الإفريقية التي يستضيفها المغرب حتى 19 أبريل المقبل، بمواجهة جنوب إفريقيا على ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء المغربية.

مواجهات منتخب مصر في دور المجموعات

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد "الكاس"، اليوم أول مباراة في دور المجموعات أمام جنوب أفريقيا ثم يخوض ثاني مواجهة لهم في البطولة أمام منتخب بوركينا فاسو مساء الخميس المقبل، وبعدها يختتمون لقاءات مرحلة المجموعات أمام المنتخب الكاميروني في السادس من أبريل المقبل.

وتأتي مشاركة مصر في نهائيات كأس أفريقيا للناشئين بعد غياب منذ الظهور الثالث لهم في النسخة التاسعة في رواندا 2011، لكنهم تمكنوا من حجز مقعدهم في النسخة الخامسة عشرة بعد أن تصدروا تصفيات شمال إفريقيا (أوناف) والتي استضافتها مدينة المحمدية المغربية خلال نوفمبر العام الماضي، بعد أن حصدوا 9 نقاط منحتهم المركز الأول بفارق نقطة عن المنتخب المغربي، الذي تأهل هو الآخر، ثم لحق بهما منتخب تونس بعد قرار (كاف) بزيادة عدد المنتخبات من 12 إلى 16.

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