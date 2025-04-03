الصين تتوعد أمريكا بهذه الإجراءات ردًّا على رسوم ترامب الجمركية

أعلنت الصين اليوم الخميس، معارضتها الشديدة للتعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، مؤكدة أنها ستتخذ إجراءات مضادة لحماية حقوقها ومصالحها.



وقالت وزارة التجارة الصينية: إن "التعريفات الجمركية لا تتوافق مع قواعد التجارة الدولية وتسبب أضرارا جسيمة بالحقوق والمصالح المشروعة للأطراف".

وأضافت أن "الرسوم الجمركية الأمريكية تتجاهل توازن المصالح الذي تحقق على مدى سنوات عدة من مفاوضات التجارة المتعددة الأطراف".

يأتي التعليق الصيني، غداة إعلان ترامب مساء الأربعاء، أن واشنطن ستفرض بدءا من منتصف الليل رسوما جمركية جديدة على عدة دول حول العالم، على رأسها الصين والاتحاد الأوروبي والهند.

وقال ترامب: إن الاقتصاد الأمريكي تعرض لـ"النهب والتدمير" لعقود من الزمن من الحلفاء والأعداء، لكن فرض رسوم جمركية متناظرة سيضع حدا لذلك.

ووصف الرئيس الأمريكي القرار بأنه "إعلان الاستقلال الاقتصادي"، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستوجه "تريليونات الدولارات" من عائدات الرسوم الجمركية المتناظرة لخفض الضرائب وسداد الديون الحكومية، مشيرا إلى أن كل ذلك سيحدث "بسرعة كبيرة".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما بنسبة 34% على الصين ردا على رسومها البالغة 67%، و32% على تايوان (التي تعد جزءا من الصين وفق الموقف الأمريكي).

وكان ترامب قد قال الأربعاء: إن الولايات المتحدة حققت أرباحا تقدر بمئات المليارات من الدولارات عبر الرسوم الجمركية التي فرضتها على الصين خلال فترة ولايته الأولى.

وقال ترامب في كلمة ألقاها في حديقة البيت الأبيض: "إذا نظرتم إلى الصين، خلال فترة رئاستي الأولى سترون أنني حصلت على مئات المليارات من الدولارات".

وأضاف: "هم (الصينيون) لم يدفعوا حتى 10 سنتات لأي رئيس آخر، ومع ذلك دفعوا مئات المليارات.. نعم، دفعوا مبالغ ضخمة".

وأضاف أن الثاني من أبريل "سيدخل التاريخ بصفته اليوم الذي استعادت فيه أمريكا مصيرها الاقتصادي" و"بدأت تصبح دولة غنية، غنية حقا".

وخلال فترة ولايته الأولى (2017-2021)، أطلقت إدارة ترامب فعليا حربا تجارية مع الصين، بالإضافة إلى ذلك، اتبعت سياسة تشديد الضغط بشكل شامل على بكين والاحتواء الشامل للصين، كما فرضت واشنطن رسوما جمركية على واردات صينية بقيمة 370 مليار دولار.

وبعد حرب دامت نحو عامين اتفق البلدان على استبدال العقوبات بالمفاوضات من أجل حماية مستقبل العلاقات التجارية الثنائية.

وبعد عدد من المقابلات الرفيعة المستوى والمشاورات الهاتفية بين قادة البلدين، تم التوقيع على المرحلة الأولى من "الاتفاقية الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة" في يناير من عام 2020.

ووافقت الصين على زيادة مشترياتها من المنتجات الأمريكية بمقدار 76.7 مليار دولار و123.3 مليار دولار على التوالي خلال العامين الأول والثاني من تنفيذ الاتفاق.

ووفقا للبيانات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك في الصين، ارتفع حجم التجارة بين الصين والولايات المتحدة بنسبة 3.7% على أساس سنوي في نهاية عام 2024، ليصل إلى 688.28 مليار دولار.

وزادت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة في العام الماضي بنسبة 4.9%، لتصل إلى 524.66 مليار دولار.

في حين تراجعت الصادرات الأمريكية إلى الصين بنسبة 0.1%، لتصل إلى 163.62 مليار دولار. ولا يزال هناك عدم توازن كبير في التجارة بين البلدين.

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