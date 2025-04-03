ياسمين عبد العزيز تحتفل بنجاح مسلسلها “وتقابل حبيب”

احتفلت الفنانة ياسمين عبد العزيز مع جمهورها بنجاح مسلسل وتقابل حبيب والذي شاركت من خلاله في الموسم الرمضاني 2025.

وعبرت ياسمين من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن مدى سعادتها بالنجاح الذي حظي به مسلسلها في رمضان، فكتبت: “سعيدة جدا بالنجاح الجماهيري الكبير لمسلسلنا، والحمد لله إن ده جه من خلال محتوى بعيد عن الإسفاف والبلطجة وكل ما يجرح العين والأذن.”

وتابعت: “إحنا كفنانين دورنا نرتقي بذوق الناس، مش نشارك في انحداره.والحقيقة إن عندنا جمهور واعي قادر يفرق ويصنف وبيساند الفن الراقي المحترم بكل حب وثقة.”

كما نشرت ياسمين تصنيفات مسلسلها على منصة شاهد، حيث تصدر العمل القوائم في بعض البلدان العربية والاجنبية مثل امريكا وكندا والعراق ولبنان وتونس واستراليا والاردن وغيرهم.

وعلقت الفنانة: “ (Top1) يعني رقم 1، شكرًا جمهورنا الحبيب في الدول العربية والاوربية علي منصة شاهد”

جدل نسب المشاهدة بين ياسمين والعوضي

بشكل صادم اشتعلت خلال الساعات الماضية حرب كلامية بين النجمة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي تفاجأ بها جمهور ومتابعي كل منهما، بسبب دخول الثنائي الفني المنفصل فى تبادل سخرية وانتقاد بسبب من تصدر الأكثر مشاهدة بالموسم الرمضاني.

ردت ياسمين عبد العزيز معلنةً عن مسلسلها الرمضاني “وتقابل حبيب” متصدرًا نسب المشاهدة خلال الموسم الرمضاني بمصر والعديد من الدول العربية، ومن بعدها نشر العوضي أكثر من 6 منشورات تشير إلى أن مسلسله الرمضاني المعنون بـ “فهد البطل” هو رقم 1 مشاهدةً بموسم رمضان فى الوطن العربي.. وقال: فهد البطل رقم 1 بفارق كبير عن منافسيه مشيرًا لمسلسل ياسمين عبد العزيز.

وترد عليه ياسمين بشكل ساخر مستخدمة فيديو يظهر به طفل صغير يصيح بــ: ابويا ابويا الحصان يا ابويا انا رقم واحد يا ابويا انا رقم واحد يا ابويا.. حاضر يا حبيبي متزعلش.

مسلسل وتقابل حبيب

وجاء مسلسل "وتقابل حبيب" من 30 حلقة، من بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقي، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجي كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

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