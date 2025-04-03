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رياضة

مقارنة بين القيمة السوقية لـ تشيلسي وتوتنهام قبل ديربي لندن

كول بالمر
كول بالمر

ديربي لندن، يحل توتنهام ضيفا ثقيلا أمام فريق تشيلسي مساء اليوم الخميس على ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة الإنجليزية لندن في ختام منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

 

القيمة التسويقية لـ تشيلسي وتوتنهام


ووفقا لترانسفير ماركت تبلغ القيمة السوقية لفريق تشيلسي 922 مليون يورو، بينما تبلغ قيمة توتنهام 836.10 مليون يورو، قبل ديربي لندن.

 

ويعد كول بالمر نجم تشيلسي هو الأغلي في صفوف الفريقان بـ130 مليون يورو.

وتصدر كول بالمر قائمة أكثر 10 لاعبين ارتفعت قيمتهم التسويقية في البريميرليج منذ الصيف الماضي حسبما أكد "ترانسفير ماركت"، حيث ارتفعت قيمة النجم الإنجليزي بواقع 50 مليون يورو.

 

وكانت مباراة الذهاب بين تشيلسي وتوتنهام في الجولة الخامسة عشرة  بالدور الأول من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز شهدت فوز البلوز بنتيجة 4-3.

 

ويحتل تشيلسي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 49 نقطة فيما يتواجد توتنهام في المركز الرابع عشر برصيد 34 نقطة قبل ديربي الليلة.

 

وخسر تشيلسي أمام أرسنال بنتيجة 1-0، فى ديربي لندن الذى أقيم على ملعب الإمارات، بالجولة الماضية من بطولة الدوري الإنجليزي، كما خسر توتنهام  على يد فولهام بنتيجة 2-0 ضمن الجولة ذاتها.

 

موعد مباراة تشيلسي ضد توتنهام 


من المقرر أن يلتقي تشيلسي ضد توتنهام اليوم الخميس في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة الإنجليزية لندن في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة تشيلسي ضد توتنهام

وتذاع مباراة تشيلسي ضد توتنهام على قناة بي ان سبورتس 1 المشفرة، المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
 

 

 

مشوار تشيلسي في الدوري الإنجليزي

ولعب تشيلسي 29 مباراة فى الدوري الإنجليزي حتى الآن، حقق خلالها 14 انتصارًا، مقابل 7 تعادلات، فيما تلقى 8 هزائم، ليجمع 49 نقطة، وأحرز لاعبوه 53 هدفًا وتلقت شباكهم 37.

مشوار توتنهام في الدوري الإنجليزي

وخاض توتنهام 29 مباراة في الدوري الإنجليزي حتى الآن، حقق خلالها 10 انتصارات وتعادل في 4 مباريات وخسر 15، ليجمع 34 نقطة فقط، وأحرز لاعبوه 55 هدفًا وتلقت شباكهم 43.

 

تاريخ مواجهات تشيلسي وتوتنهام قبل ديربي لندن الليلة


وفقًا لموقع ترانسفير ماركت العالمي المتخصص في إحصائيات وأرقام كرة القدم،التقي تشيلسي وتوتنهام هوتسبير في 173 مباراة سابقة، كان التفوق الأكبر من نصيب البلوز خلال الفوز في 79 مباراة مقابل الخسارة 54 والتعادل 40، وأحرز لاعبي تشيلسي  280 هدفًا وتلقت شباكهم 244.

ويسعي تشيلسي لاستعادة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعدما رفع مانشستر سيتي رصيده للنقطة 51 بعد فوزه أمام ليستر 2-0 بالجولة الـ 30 ونيوكاسل يونايتد للنقطة 50 بالمركز الخامس  فيما يأمل توتنهام لحصد نقاط المباراة من أجل التقدم في جدول ترتيب الدوري الانجليزي  .

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