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رياضة

أمم أفريقيا للناشئين، مصر تواجه اليوم بوركينا فاسو بشعار "لا بديل عن الفوز"

منتخب الناشئين مواليد
منتخب الناشئين مواليد 2008، فيتو

أمم أفريقيا للناشئين، يدخل منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، اليوم الخميس، مواجهة صعبة أمام نظيره منتخب بوركينا فاسو، ضمن مواجهات الجولة الثانية ببطولة أمم أفريقيا للناشئين تحت 17 عاما، المقامة في ضيافة المغرب في الفترة من 30 مارس إلى 19 أبريل المقبلين.

لا بديل عن الفوز

منتخب مصر يدخل موقعة الليلة أمام الخيول البوركينية رافعا شعار “لا بديل عن الفوز”، خاصة بعد خسارته مباراة الجولة الأولى أمام جنوب أفريقيا 4-3، وبالتالي سيحاول تحقيق الفوز على المنتخب البوركيني القوي، الليلة من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل للدور التالي.

 

منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة بوركينافاسو

واختتم منتخب الناشئين تحت 17 عامًا، استعداداته لمواجهة بوركينا فاسو، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية للناشئين.


خاض جميع لاعبي المنتخب المران الختامي اليوم، حيث يعقد الجهاز الفني اجتماعا لحسم التشكيل النهائي للمنتخب.


موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو والقنوات الناقلة

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره بوركينا فاسو في الجولة الثانية من البطولة، اليوم الخميس 3 أبريل، على ملعب العربي زوالي، وتنطلق صافرتها في السابعة بتوقيت القاهرة، وتنقلها شبكة بين سبورت على الهواء مباشرة، كما تنقلها القناة الرياضية المغربية.


مجموعة مصر في أمم إفريقيا للناشئين

وأوقعت قرعة بطولة أمم إفريقيا للناشئين منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية، رفقة منتخبات جنوب إفريقيا وبوركينافاسو والكاميرون.

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