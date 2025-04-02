منتخب الناشئين تحت 17 عامًا يختتم استعداداته لمواجهة بوركينا فاسو

منتخب الناشئين، اختتم المنتخب الوطني تحت 17 عامًا، استعداداته لمواجهة بوركينا فاسو، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية للناشئين.

خاض جميع لاعبي المنتخب المران الختامي اليوم، حيث يعقد الجهاز الفني اجتماعا لحسم التشكيل النهائي للمنتخب.

موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو والقنوات الناقلة

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره بوركينا فاسو في الجولة الثانية من البطولة، غدا الخميس 3 أبريل، على ملعب العربي زوالي، وتنطلق صافرتها في السابعة بتوقيت القاهرة، وتنقلها شبكة بين سبورت على الهواء مباشرة، كما تنقلها القناة الرياضية المغربية.

مجموعة مصر في أمم إفريقيا للناشئين

وأوقعت قرعة بطولة أمم إفريقيا للناشئين منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية، رفقة منتخبات جنوب إفريقيا وبوركينافاسو والكاميرون.

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