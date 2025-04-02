تشكيل سيمبا التنزاني لمباراة المصري بالكونفدرالية

أعلن الجهاز الفني لفريق سيمبا التنزاني تشكيل فريقه لمواجهة المصري البورسعيدي في مباراة ذهاب دور الثمانية من النسخة الثانية والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الإفريقية، على ستاد السويس الجديد.

تشكيل سيمبا التنزاني لمباراة المصري

خط المرمى: موسى كمارا

خط الدفاع: شوماري كابومبي، كارابوي شامو، محمد حمزة، حسين محمد.

خط الوسط: إيلي مبانزو، إلى كاجوما، فابريس نجوما، دينيس بروسبير.

خط الهجوم: جان أهوا، أتيبا مبيدا

فيما يجلس علي دكة البدلاء كلا من علي سالم، ديفيد كاميتا، ستيفن موكوالا، ديبورا مافامبا، أويسو اويسو، اوجستين اوكيجفا، جوشزوا موتالي، فلانتين نوما، لاداك شازامبي



تشكيل المصري لمباراة سيمبا التنزاني

أعلن التونسي أنيس بو جلبان المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي تشكيل فريقه لمواجهة سيمبا التنزاني في مباراة ذهاب دور الثمانية من النسخة الثانية والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الإفريقية، على ستاد السويس الجديد.

حراسة المرمي: محمود جاد

خط الدفاع: أحمد عيد، باهر المحمدي، محمود حمادة، خالد صبحي، عمرو سعداوي.

خط الوسط: محمد مخلوف، يوسف الجوهري،عبد الرحيم دغموم، فخر الدين بن يوسف

خط الهجوم: صلاح محسن.

ويجلس علي دكة البدلاء محمود حمدي ، كريم العراقي، محمد هاشم، حسن علي ، سامادو أتدجيكو، حسين فيصل، ميدو جابر، كريم بامبو، جون ايبوكا.

المالي بوبو تراوري حكمًا لمباراة المصري وسيمبا التنزاني بالكونفيدرالية



وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق سيمبا التنزاني.

ويقود الطاقم حكم الساحة المالي "بوبو تراوري"، ومعه مواطنه " موديبو ساماكي " كمساعد حكم أول، والبوركينابي "سيدو تياما" كمساعد حكم ثاني، فيما يقوم البوركينابي "جان أوتارا" بمهام الحكم الرابع، بينما تم إسناد مهام حكم تقنية الفيديو إلى "ماريا ريفيت" من موريشيوس بمعاونة من زميلتها الكاميرونية "كارين فومو".



الجدير بالذكر أن "بوبو تراوري" كان قد سبق له إدارة مباراة المصري بالجولة الأولى لدور المجموعات من النسخة الحالية للبطولة والتي جمعته بضيفه فريق إنيمبا النيجيري والتي انتهت بفوز المصري بهدفين نظيفين.

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