المصري في مهمة صعبة أمام سيمبا بالكونفدرالية

يلتقي في السادسة مساء اليوم فريقا المصري البورسعيدي وسيمبا التنزاني في مباراة ذهاب دور الثمانية من النسخة الثانية والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية، على ستاد السويس الجديد.

مباراة المصري وسيمبا

ويسعى المصري البورسعيدي لتحقيق نتيجة إيجابية قبل موقعة الإياب بتنزانيا لكن مهمته لن تكون سهلة أمام الفريق التنزاني.

المالي بوبو تراوري حكمًا لمباراة المصري وسيمبا التنزاني بالكونفيدرالية



وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق سيمبا التنزاني.

ويقود الطاقم حكم الساحة المالي "بوبو تراوري"، ومعه مواطنه " موديبو ساماكي " كمساعد حكم أول، والبوركينابي " سيدو تياما " كمساعد حكم ثاني، فيما يقوم البوركينابي "جان أوتارا" بمهام الحكم الرابع، بينما تم إسناد مهام حكم تقنية الفيديو إلى "ماريا ريفيت" من موريشيوس بمعاونة من زميلتها الكاميرونية "كارين فومو".



الجدير بالذكر أن "بوبو تراوري" كان قد سبق له إدارة مباراة المصري بالجولة الأولى لدور المجموعات من النسخة الحالية للبطولة والتي جمعته بضيفه فريق إنيمبا النيجيري والتي انتهت بفوز المصري بهدفين نظيفين.

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة المصري وسيمبا التنزاني بالكونفيدرالية

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدي المصري الطاقم الأبيض الكامل وسيرتدي حارسه اللون الأصفر، فيما سيرتدي فريق سيمبا الطاقم الأحمر الكامل وسيرتدي حارسه اللون الأسود.

وترأس الاجتماع مراقب المباراة سيبيت ليبراتو من جنوب السودان بحضور الأنجولي ايناسيو مانويل مراقب الحكام، والمنسق العام للمباراة الموزمبيقي سليمان حبيبو وكذلك النيجيري اودتشي جوان المنسق الأمني للمباراة، بالإضافة إلى التونسية نورس الشرني المنسقة الإعلامية للمباراة وأيضًا حكم الساحة المالي بوبو تراوري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.