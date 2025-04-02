الأربعاء 02 أبريل 2025
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عروض فنية ومسرحية بحديقة دمياط الجديدة احتفالا بعيد الفطر (صور)

فقرات فرقة الموسيقى
فقرات فرقة الموسيقى والغناء الشعبي، فيتو

تستقبل الحديقة المركزية بمدينة دمياط الجديدة عروضًا فنية متنوعة في إطار احتفالات وزارة الثقافة بعيد الفطر المبارك، حيث تنطلق الفعاليات في تمام السابعة مساءً.

 

فقرات موسيقية وغنائية تقدمها فرقة الموسيقى والغناء الشعبي

وتشمل العروض، التي ينظمها قصر ثقافة دمياط، فقرات موسيقية وغنائية تقدمها فرقة الموسيقى والغناء الشعبي يومي 2 و3 أبريل، بينما يشهد يوم 5 أبريل عرضًا خاصًّا لفرقة الدراما الحركية الموجه للأطفال.

فقرات موسيقية وغنائية تقدمها فرقة الموسيقى والغناء الشعبي
فقرات موسيقية وغنائية تقدمها فرقة الموسيقى والغناء الشعبي

 

وأكدت نجوى كيوان، مدير عام فرع قصر ثقافة دمياط، أن هذه الفعاليات تأتي ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة لنشر البهجة وإتاحة الفرصة للجمهور للاستمتاع بالفنون المتنوعة، مشيرةً إلى أن اختيار الحديقة المركزية كموقع للعروض يهدف إلى استقطاب أكبر عدد من المواطنين.

ودعت كيوان أهالي دمياط والمناطق المجاورة إلى حضور الفعاليات، للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية والعروض الفنية الراقية التي تعكس التراث الثقافي والفني المصري.

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