محافظ دمياط يتابع حملات الرقابة على الأسواق والمخابز خلال أيام عيد الفطر

تلقى الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية التموين والتجارة الداخلية حول جهودها التفتيشية على الأسواق والمنشآت الغذائية والمخابز ومستودعات الغاز خلال عيد الفطر المبارك.

وأكد التقرير تنفيذ حملات مكثفة برئاسة مجدي عبدالكريم، مدير المديرية، لمتابعة توافر السلع والخدمات وانضباط الأسعار، والتأكد من صرف المقررات التموينية والمنحة المقررة للمواطنين، فضلًا عن ضمان توافر المواد البترولية وعمل محطات الوقود وتوفير أسطوانات البوتاجاز بالمواصفات المحددة.

حملات مكثفة لمتابعة توافر السلع وانضباط الأسعار

مراقبة المخابز والأسواق وضبط المخالفات



شملت الحملات التفتيش على فروع الجملة لمراقبة توافر السلع، والمرور على المخابز لضمان إنتاج الخبز بالمواصفات والأوزان المعتمدة، بالإضافة إلى متابعة التزام الأنشطة التموينية بالبيع بالسعر المعلن، والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما أسفرت الحملات، التي نفذها رجال الضبط القضائي ومفتشو التموين ومديرو الإدارات التموينية، عن ضبط 150 مخالفة تموينية خلال أول وثاني أيام العيد، أبرزها توقف بعض المخابز عن العمل دون إذن رسمي، التلاعب بماكينات صرف الخبز، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم الالتزام باشتراطات النظافة، التصرف غير القانوني في الدقيق المدعم، ومخالفات في مستودعات ومحطات تعبئة الغاز، من بينها نقص أوزان الأسطوانات وعدم إعلان الأسعار.

رصد مخالفات تجارية وتموينية متنوعة



كما تم ضبط مخالفات في الأسواق شملت البيع بأسعار أعلى من المحددة، الغش التجاري، بيع سلع مجهولة المصدر دون فواتير، بيع السجائر بأسعار زائدة، تجميع بطاقات تموينية، وعدم توفر شهادات صحية للعاملين.

وتواصل مديرية التموين حملاتها لضمان توفير السلع بالمواصفات المطلوبة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لتحقيق الانضباط في الأسواق خلال فترة العيد.

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