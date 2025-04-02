محافظ الدقهلية يتابع جهود مديرية الصحة خلال إجازة عيد الفطر

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أن الدولة لا تدخر جهدا في سبيل توفير الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة للمواطنين في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، وأضاف أنه لا يتوقف عن دعم القطاع الصحي بالدقهلية، إيمانا منه بأهمية الدور الذي تقوم به الكوادر الطبية وفرق التمريض، للتخفيف عن المرضى والمصابين، مؤكدا أن عمل الأطباء وفرق التمريض ليس مجرد وظيفة، إنما رسالة سامية يجب أن يؤديها الجميع بإخلاص والتزام بالواجب الوطني والإنساني نحو أهلنا، في ربوع محافظة الدقهلية.

وأضاف محافظ الدقهلية أنه يتابع بشكل شخصي جهود مديرية الصحة وأنشطتها التي تمثل أولوية قصوى، للتأكيد على ضرورة توفير الرعاية والعناية الطبية والعلاجية اللازمة للمواطنين في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، إيمانا منا بالحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

من جهته أوضح الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن قيام الفرق الإشرافية بالإدارة العامة للطب العلاجي بما يقارب 75 جولة مرورية من خلال الإدارات التابعة للإدارة العامة للطب العلاجي خلال فترة إجازة عيد الفطر وحتى الآن على المستشفيات، والتأكد من جاهزيتها لاستقبال كافة الحالات وضمان جودة الخدمة الطبية المقدمة والتأكد من تواجد الأطقم الطبية.

وأضاف أن ما تم تقديمه من خدمات طبية بلغ ما يقرب من 25 ألف خدمة من خدمات الإستقبال والطوارئ والأشعة والعمليات والعيادات المسائية والولادة، وذلك بخلاف خدمات الأسنان والعلاج الطبيعي والمعامل، وبلغ عدد المترددين على الاستقبال ما يقارب من 12 ألف حالة، وحالات الدخول حوالي 930 حالة، كما تم إجراء 100عملية جراحية، وما يقارب 30 ولادة طبيعية وقيصرية، وبلغ تردد العيادات المسائية ما يقارب من 6 آلاف حالة.

وأضاف أنه بلغ عدد المترددين لإجراء الأشعة المقطعية 960 حالة، والمترددين لإجراء الأشعة العادية 4330 حالة، وعدد المترددين لإجراء أشعة السونار 860 حالة، حتى صباح ثالث أيام عيد الفطر المبارك على مستوى مستشفيات المحافظة.

بدوره لفت الدكتور أحمد البيلي، وكيل المديرية للطب العلاجي أنه ترأس بعض الجولات بهدف بحث أعمال التطوير ورفع كفاءة الخدمة المقدمة فى عدد من المستشفيات، بالإضافة إلى مراجعة كفاءة الأجهزة الطبية، ومواعيد صيانتها الدورية، لضمان استمرار تقديم الخدمات بجودة عالية، والاطمئنان على تدريب الفرق الطبية والتمريضية على أحدث الأساليب العلاجية وبرامج مكافحة العدوى، مع التأكيد على أهمية التثقيف الصحي للمرضى وذويهم، خاصة بأقسام الكلى الصناعي.

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