رحلات عمرة وجوائز مالية، تكريم 800 حافظ للقرآن في أصفون بالأقصر (فيديو وصور)

شهدت قرية أصفون المطاعنة بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، احتفالًا لتكريم حفظة القرآن الكريم، في بادرة تعكس اهتمام أهالي القرية بتحفيظ القرآن الكريم وتشجيع أبنائهم على حفظ كتاب الله.

حفل تكريم حفظة القرآن الكريم بثالث أيام عيد الفطر بالأقصر



وتم خلال الحفل تكريم 800 طالب وطالبة من حفظة القرآن الكريم، وتوزيع جوائز قيمة عليهم، شملت رحلات عمرة وجوائز مالية تجاوزت قيمتها الإجمالية نصف مليون جنيه.



شهد الحفل حضور هشام أبوزيد نائب محافظ الأقصر ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر ومحمد رزق رئيس مركز ومدينة إسنا وعلماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، الذين أشادوا بجهود أهالي القرية في دعم حفظة القرآن الكريم، مؤكدين على فضل حفظ القرآن وأثره في بناء شخصية متزنة وسوية وقد تميز الحفل بأجواء من البهجة والفرحة، وسط حضور كبير من أهالي القرية والمهتمين بالقرآن الكريم وعلومه.

وقال هشام أبوزيد نائب محافظ الاقصر إننا نشعر بفخر واعتزاز كبيرين بما شاهدناه اليوم في قرية أصفون المطاعنة، حيث تجسدت أروع صور التكريم لأهل القرآن الكريم. هذا الحفل المهيب يعكس مدى اهتمام أهالي القرية بكتاب الله، وحرصهم على تشجيع أبنائهم على حفظه وتدبر معانيه.





وعبر أهالي القرية عن فخرهم واعتزازهم بأبنائهم حفظة القرآن الكريم، مؤكدين أهمية تحفيظ القرآن الكريم في تربية النشء وغرس القيم الإسلامية النبيلة في نفوسهم.

ويؤكد شباب اتحاد اصفون أن هذا الحفل يعد نموذجًا يحتذى به في دعم حفظة القرآن الكريم، وتشجيعهم على مواصلة حفظ كتاب الله وتدبر معانيه ويدعو الاتحاد جميع أهالي القرية إلى الاستمرار في دعم حفظة القرآن الكريم، وتقديم كل ما يلزم لتشجيعهم على حفظ كتاب الله وتدبر معانيه.



مؤكدين أن هذه الاحتفالية تعكس القيم الأصيلة لأهالي القرية، وحرصهم على ترسيخ القيم الإسلامية النبيلة في نفوس أبنائهم

ويقول الدكتور أحمد سليم فراج أحد أبناء القرية لم يكن هذا الاحتفال مجرد حدث عابر، بل هو امتداد لتاريخ طويل من العناية بكتاب الله، فقد كانت أصفون على مر العصور منارة للعلم والقرآن، وتخرج منها العديد من حفظة القرآن الكريم والقراء المجيدين، ومن أبرزهم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، الذي تعلم علوم القرآن والقراءات في أصفون.

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