مصرع شاب في حادث انقلاب موتوسيكل بالأقصر ثاني أيام عيد الفطر

لقي شاب مصرعه إثر انقلاب دراجة نارية قرب مدخل مدينة طيبة شمال محافظة الأقصر جراء انفجار الإطار الخلفي للموتوسيكل فجأة، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

مصرع شاب في حادث موتوسيكل بعيد الفطر

تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة بمصرع الشاب «أ.ي.س» 19 عاما، عندما كان يستقل دراجته النارية وأثناء سيره على الطريق قرب مدخل مدينة طيبة الجديدة، انفجر الإطار الخلفي للموتوسيكل فجأة، مما تسبب في انقلاب الموتوسيكل، ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي بمدينة الأقصر التابعة لهيئة الرعاية الصحية، للعرض على مفتش الصحة للتصريح بالدفن ونقله إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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