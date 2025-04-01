الثلاثاء 01 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع شاب في حادث انقلاب موتوسيكل بالأقصر ثاني أيام عيد الفطر

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

لقي شاب مصرعه إثر انقلاب دراجة نارية قرب مدخل مدينة طيبة شمال محافظة الأقصر جراء انفجار الإطار الخلفي للموتوسيكل فجأة، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

مصرع شاب في حادث موتوسيكل بعيد الفطر 

تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة بمصرع الشاب «أ.ي.س» 19 عاما، عندما كان يستقل دراجته النارية وأثناء سيره على الطريق قرب مدخل مدينة طيبة الجديدة، انفجر الإطار الخلفي للموتوسيكل فجأة، مما تسبب في انقلاب الموتوسيكل، ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي بمدينة الأقصر التابعة لهيئة الرعاية الصحية، للعرض على مفتش الصحة للتصريح بالدفن ونقله إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر مصرع شاب حادث موتوسيكل عيد الفطر المبارك ثاني ايام عيد الفطر ‏ The Agency

مواد متعلقة

عواصف ترابية تجتاح الأقصر ورفع حالة الطوارئ

إزالة 9 حالات تعدي على أملاك الدولة غرب الأقصر ثاني أيام عيد الفطر

هبوط اضطراري لـ 6 بالونات طائرة في الأقصر بسبب سرعة الرياح

الأكثر قراءة

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة الأهلي المصري والهلال السوداني في منافسات دوري أبطال أوروبا لحظة بلحظة (0/0)

بث مباشر، مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا 2024-2025

تركي آل الشيخ يعلن إلغاء تصوير فيلم The Seven Dogs بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز

بث مباشر، مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا 2025

عمر بطيشة يكشف كواليس المكالمة الخطيرة مع مبارك

بث مباشر، مشاهد مباراة بيراميدز والجيش الملكي المغربي في دوري أبطال أفريقيا 2024-2025

وزارة الطاقة السورية تعلن انقطاع الكهرباء عن جميع أنحاء البلاد

بث مباشر، مشاهدة مباراة الاتحاد السعودي والشباب في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025

منوعات

المزيد

زحام بشوارع وسط البلد مساء ثاني أيام عيد الفطر المبارك (فيديو وصور)

شاهد، إقبال على المطاعم ومحلات الحلوى بشوارع وسط البلد في ثاني أيام عيد الفطر

الجلوس أمام النيل والتقاط السيلفي، أبرز مظاهر الاحتفال في ثاني أيام عيد الفطر المبارك (صور)

إقبال المواطنين على المراكب النيلية في ثاني أيام عيد الفطر (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

سعر النحاس اليوم الثلاثاء بالأسواق

آخر تطورات سعر القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع سورة القدر في المنام وعلاقته بطول العمر

هل يجوز إخراج زكاة الفطر بعد العيد؟ رد حاسم من الإفتاء

الحجُرات، آداب وأحكام في سورة التوجيهات الربانية لعباده المؤمنين

المزيد
الجريدة الرسمية