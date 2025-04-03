الخميس 03 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الاستعلام عن الحالة الصحية لـ 11 شخصا أصيبوا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالجيزة

انقلاب ميكروباص،
انقلاب ميكروباص، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ 11 شخصا أصيبوا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي بمحافظة الجيزة.

 

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابساته.

 

انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي بالجيزة 


تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى الطريق الأوسطي بنطاق محافظة الجيزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

 

 وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانقلبت السيارة نتج عن الحادث إصابة 11 شخصا جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطريق الاوسطي النيابة العامة انقلاب سيارة ميكروباص انقلاب ميكروباص حادث انقلاب سيارة

مواد متعلقة

وفاة واصابة 7 في انقلاب ميكروباص بالشرقية

الأكثر قراءة

بعد فرض ترامب رسوما بنسبة 10% على مصر، حجم الصادرات المصرية إلى أمريكا

نائب محافظ الغربية يزور مصاب سيرك طنطا ويوجه بتقديم الرعاية الكاملة (صور)

بنسبة 10%، ترامب يفرض رسوما جمركية على مصر والسعودية والإمارات

تحمّلوا الضربة، واشنطن تحذر دول العالم من الرد على رسوم ترامب

إخلاء سبيل مدربة السيرك أنوسة كوتة في واقعة هجوم نمر على عامل

بدءا من الأحد، الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة

أيام قليلة ومن بينها مصر، البيت الأبيض يحدد موعد تنفيذ قرار ترامب بفرض رسوم جمركية

انخفاض يصل لـ 35 جنيهًا في أسعار اللحوم بالأسواق اليوم

منوعات

المزيد

مواطن يفاجئ رئيس الوزراء العراقي بإعطائه عيدية

من فصول الدراسة إلى قفص الاتهام، فضيحة جنسية لـ معلمة أمريكية

استخراج جنين من بطن رضيع أفغاني

إقبال ضعيف على الكورنيش للاحتفال بثالث أيام عيد الفطر "صور"

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار النحاس بالأسواق اليوم 2 إبريل 2025

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 2-4-2025 بالأسواق

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء في الأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الشروط والمستندات المطلوبة للعمل بالمدارس المصرية الألمانية (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 3 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 3 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 3 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية