الاستعلام عن الحالة الصحية لـ 11 شخصا أصيبوا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ 11 شخصا أصيبوا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي بمحافظة الجيزة.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابساته.

انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي بالجيزة



تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى الطريق الأوسطي بنطاق محافظة الجيزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانقلبت السيارة نتج عن الحادث إصابة 11 شخصا جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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