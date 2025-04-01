وفاة واصابة 7 في انقلاب ميكروباص بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية حادث تصادم مروع أسفر عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين، إثر انقلاب سيارة ميكروباص جراء تصادم سيارة ملاكي بها من الخلف، أسفل الطريق الإقليمي بنطاق مدينة العاشر من رمضان.

وعلى الفورانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشرالجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة، والتحفظ علي جثمان المتوفي بذات المستشفي، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

نزيف الأسفلت مستمر..حادث مروري يسفر عن وفاة وإصابة 6 أشخاص

تلقت غرفة عمليات اسعاف الشرقية إشارة من مستشفى العاشرمن رمضان الجامعي باستقبال جثمان متوفي و6 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص جراء تصادم سيارة ملاكي بها من الخلف أسفل الطريق الإقليمي بنطاق مدينة العاشر من رمضان وجري نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعي لتلقي العلاج اللازم والتحفظ عبي جثمان المتوفي بذات المستشسفي تحت تصرف النيابة العامة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات حول الواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة مرة ثانية.

حوادث طرق… أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

كيفية تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح

ويمكن تفادي حوادث السيروتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال

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