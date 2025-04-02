من فصول الدراسة إلى قفص الاتهام، فضيحة جنسية لـ معلمة أمريكية

أظهر مقطع فيديو نشرته قناة "إيب هانشو" على يوتيوب، لقطات توثق لحظات صادمة لمعلمة تربية خاصة متهمة بالاعتداء الجنسي على طالب ببلغ من العمر 15 عاما.

وأبانت اللقطات انفجار معلمة التربية الخاصة كريستينا فورميلا، من ولاية إلينوي الأمريكية، في بكاء شديد بعد علمها بالتهم الموجهة إليها، وفقا لمقاطع فيديو جديدة مكثفة من كاميرا توثق لحظة اعتقالها.

وظهرت كريستينا فورميلا، البالغة من العمر 30 عاما، وهي تلهث لالتقاط أنفاسها وتبكي أثناء وضعها في الجزء الخلفي من سيارة شرطة داونرز غروف في 16 مارس، وفقا لمقطع فيديو نشرته قناة "إيب هانشو" على يوتيوب.

وفورميلا، مُعلمة التربية الخاصة في مدرسة "داونرز غروف ساوث" الثانوية، كانت قد اعتُقلت على خلفية مزاعم اعتدائها جنسيا على طالب يبلغ من العمر 15 عامًا، كانت تُدربه وتُعلمه كرة القدم قبل عامين.

ويُزعم أنهما تبادلا رسائل نصية يُعلنان فيها عن حبهما المتبادل، ويتحدثان صراحة عن علاقاتهما الجنسية في قاعة دراسية.

كما يُزعم أن فورميلا، التي كانت تبلغ من العمر 28 عاما آنذاك، أرسلت رسالة نصية إلى الصبي قائلة: "أحبك كثيرًا يا حبيبي... على الرغم من أن هذا الصباح كان قصيرا، إلا أنه كان مثاليا".

وتم اكتشاف رسائلهما النصية قبل أيام من اعتقالها، حيث كانت والدة الصبي تُجهّز هاتفا جديدا له، مما دفعه إلى الاعتراف بالعلاقة المزعومة التي يقول إنه أنهاها، وإبلاغ الشرطة.



وأوقفت الشرطة فورميلا في ضاحية شيكاغو التي تسكن فيها أثناء قيادتها مع زوجها، وبدت مرتبكة عندما طُلب منها النزول من السيارة، حيث قال ضابط شرطة بعد تأكيد هويتها: "يمكنكِ أخذ ما تحتاجينه"، فسألت: "ما أحتاجه؟" بينما سألها زوجها: "هل هي ذاهبة إلى مكان ما؟"

وخلال استجوابها مع الشرطة، زعمت فورميلا أنها تتعرض للابتزاز من قِبل مُتهمتها، وأصرت على أنها مُستهدفة لأنها "وسيمة".

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