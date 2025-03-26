الأربعاء 26 مارس 2025
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اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تقلص الإمدادات

النفط، فيتو
النفط، فيتو

ارتفعت  أسعار النفط اليوم الأربعاء خلال التعاملات المبكرة في آسيا وسط مخاوف من تقلص الإمدادات بعدما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول المستوردة للنفط والغاز من فنزويلا وبعد انخفاض مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع.
وبحلول الساعة 12:14 بتوقيت جرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتاً، أو 0.3 في المئة، إلى 73.27 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتًا، أو 0.4 في المئة، إلى 69.28 دولار للبرميل.
 

 يعد النفط هو الصادرات الرئيسية لفنزويلا، بينما تظل الصين، التي تخضع بالفعل للرسوم الجمركية الأمريكية، هي أكبر مشتر له.

في فبراير، تلقت الصين، بشكل مباشر وغير مباشر، حوالي 503,000 برميل يوميًا من النفط الخام والوقود الفنزويلي، أي ما يعادل حوالي 55 % من إجمالي الصادرات. وتُعد الهند وإسبانيا وإيطاليا وكوبا من المستهلكين الآخرين للنفط الفنزويلي.

 

 رسوم ترامب الجمركية

وقال تسويوشي أوينو، كبير الاقتصاديين في معهد أبحاث إن إل آي: "يخشى المستثمرون من أن تؤدي رسوم ترامب الجمركية المختلفة إلى تباطؤ الاقتصاد وكبح الطلب على النفط، لكن احتمال تشديد العقوبات الأمريكية على النفط الفنزويلي والإيراني الذي يحد من العرض، إلى جانب التحولات السريعة في سياساته، يجعل من الصعب تكوين مراكز استثمارية كبيرة".

 وأضاف: "نتوقع أن يبقى سعر خام غرب تكساس الوسيط عند حوالي 70 دولارًا لبقية العام، مع احتمال تحقيق مكاسب موسمية مع دخول الولايات المتحدة ودول أخرى موسم القيادة.

في الأسبوع الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تهدف إلى التأثير على صادرات النفط الإيرانية. ومع ذلك، تراجعت أسعار النفط الخام عن أعلى مستوياتها خلال الجلسة بعد أن مددت إدارة ترامب أيضًا الموعد النهائي لشركة شيفرون الأمريكية حتى 27 مايو، مما يفتح الباب أمام إمكانية جديدة لتقليص عملياتها في فنزويلا.

وكتب محللو بنك إيه ان زد، في مذكرة أن سحب ترخيص شيفرون للعمل قد يقلل الإنتاج في البلاد بنحو 200 ألف برميل يوميًا. كما تعرضت أسعار النفط لضغوط بسبب المخاوف الاقتصادية وسط تصاعد التوترات التجارية العالمية.

كما صرّح ترامب بأن رسوم السيارات ستُفرض قريبًا، رغم أنه أشار إلى أنه لن تُفرض جميع الرسوم التي هدد بفرضها في 2 أبريل، وأن بعض الدول قد تحصل على إعفاءات، وهي خطوة اعتبرتها وول ستريت مؤشرًا على مرونة في مسألة أربكت الأسواق لأسابيع.

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