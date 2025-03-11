حملة تموينية تضبط مخالفات جسيمة في مطاحن دمياط

ضبط أكثر من 120 طن دقيق مدعم تم التصرف فيها بالمخالفة

نفذت مديرية التموين بدمياط حملة مكثفة على مطاحن الدقيق البلدي المدعم، تحت إشراف مجدي عبد الكريم عامر، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على الأنشطة التموينية والأسواق، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط،

حملة مكبرة بقيادة وكيل الوزارة

قاد وكيل وزارة التموين حملة تموينية موسعة، ضمت ضياء الدين قنديل، مدير الرقابة التموينية، ومحمد طلعت، مدير الحوكمة، وعلي السلكاوي ومسلم مسلم من قسم صيانة الحبوب، حيث تم التفتيش على المطاحن المنتجة للدقيق البلدي الموجه للمخابز البلدية، للتأكد من جودة الدقيق والأرصدة الفعلية مقارنة بالسجلات.

وكيل وزارة التموين بدمياط حملة مكثفة على مطاحن الدقيق البلدي المدعم

ضبط كميات كبيرة من الدقيق المدعم

أسفرت الحملة عن ضبط أحد المطاحن لتجميعه 917 شيكارة دقيق بلدي مدعم، بإجمالي 46 طنًا تقريبًا، وذلك بعد إجراء جرد فعلي للكميات الموجودة ومقارنتها بالسجلات الرسمية. كما تم كشف مخالفة أخرى لمطحن آخر قام بالتصرف في 1627 شيكارة دقيق بلدي مدعم، تقدر بـ 82 طنًا.

إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين

تم تحرير محاضر بالمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المطاحن المخالفة. وشدد وكيل وزارة التموين على استمرار حملات التفتيش والرقابة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون في التصدي لأي محاولات للتلاعب بالدقيق المدعم، تنفيذًا لتوجيهات وزير التموين بحماية حقوق المواطنين والحفاظ على المال العام.

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