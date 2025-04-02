الأربعاء 02 أبريل 2025
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حوادث

قرار من النيابة بشأن مقتل شاب على يد عمه بقنا

تشريح جثة، فيتو
تشريح جثة، فيتو

أمرت النيابة العامة بتشريح جثة شاب لقي مصرعه بطلق ناري، اليوم الأربعاء، ثالث أيام عيد الفطر في قرية قرقطان، مركز نقادة غرب محافظة قنا، على يد عمه.

 

تفاصيل البلاغ بقنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقادة، يفيد بمصرع شاب بطلق ناري في قرية قرقطان التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين مصرع م.ك، يبلغ من العمر 21 عامًا بطلق ناري على يد عمه ثالث أيام العيد في قرية قرقطان مركز نقادة، وفر المتهم هاربًا.

 

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف الجهات المختصة فيما تكثف الأجهزة الأمنية مجهوداتها للقبض على المتهم الهارب وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا النيابة العامة مركز شرطة نقادة مديرية أمن قنا يوم الأربعاء

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