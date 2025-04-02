تحية الشهيد، إطلاق 21 طلقة نارية خلال مراسم جنازة النقيب محمود عبد الصبور بقنا "فيديو"

أطلقت مديرية أمن قنا 21 طلقة نارية تحية الشهيد، أثناء مراسم الجنازة العسكرية للنقيب محمود عبدالصبور معاون مباحث طيبة بالأقصر، وذلك من أمام مقابر العائلة بنجع العويل في دنفيق بمركز نقادة محافظة قنا.

مراسم جنازة الشهيد محمود عبدالصبور معاون مباحث طيبة

وسيطرت حالة من الحزن الشديد والانهيار على الأهالي وأسرة الشهيد النقيب محمود عبدالصبور أثناء مراسم تشييع جنازته، بحضور اللواء محمد سليمان عبدالواحد مدير أمن قنا وعددا من قيادات الأمن والالاف من الأهالي.



ووصل عصر اليوم الأربعاء جثمان الشهيد النقيب محمود عبدالصبور معاون مباحث طيبة بالأقصر إلى مسقط رأسه في دنفيق بمركز نقادة محافظة قنا، وسادت حالة من الحزن الشديد واتشحت القرية بالسواد.



وتوفي اليوم الأربعاء ثالث أيام عيد الفطر المبارك النقيب محمود عبدالصبور معاون مباحث مركز شرطة طيبة بمديرية أمن الأقصر، متأثرا بإصابته بطلق ناري في الوجه على يد عنصر إجرامي أثناء مداهمة أمنية يوم الجمعة الماضية.

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وقالت وزارة الداخلية في بيان لها أنه أثناء مشاركة النقيب محمود أحمد عبدالصبور "من قوة مديرية أمن الأقصر" فى مأمورية لتنفيذ أحكام قضائية صادره ضد أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة تعرض للإصابة بعيار نارى من أحد العناصر الإجرامية الخطرة، مما أدى لإستشهاده.

وتابعت وزارة الداخلية بحسب البيان الرسمي لها، أنه قد قامت الأجهزة الأمنية بمطاردة العنصر الإجرامى المتسبب فى ذلك وأمكن تحديد مكان إختبائه، وتم إستهدافه وفقًا لإجراءات مقننة حيث أسفر تبادل إطلاق النيران عن مصرعه وضُبط بحوزته ( بندقية آلية - عدد من الطلقات النارية ) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

تفاصيل الواقعة



ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقى اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن عن إصابة النقيب محمود عبدالصبور معاون مباحث طيبة الذي يبلغ من العمر 27 عاما، بطلق ناري في الوجه خرج من رأسه، خلال مداهمة أمنية للقبض على الخارجين عن القانون بناحية الحمادين بمركز الزينية التابع لدائرة طيبة الأمنية، وعلى الفور نقل الضابط المصاب إلى العناية المركزة وظل بها لمدة 6 أيام، حيث وافته المنية اليوم،جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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