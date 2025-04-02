والد مساعد مدرب الأسود خلال دفن ذراع نجله: "ربنا يعوض عليك يا ابني"

طنطا سيطرت حالة من الحزن على والد مساعد مدرب الأسود في السيرك، خلال دفنه ذراع نجله داخل مقابر الأسرة، بعد أن اضطر الأطباء إلى بترها نتيجة هجوم نمر مفترس عليه أثناء أحد العروض بالسيرك.

صدمة وانهيار بعد الإفاقة من الجراحة

وكشف والد المصاب عن الحالة النفسية الصعبة التي مر بها ابنه فور إفاقته من التخدير بعد إجراء العملية، إذ فوجئ بفقدان ذراعه، مما أدى إلى انهياره الشديد.

وقال الأب: "ابني كان مصدوم ومنهار أول ما فاق من العملية وملقاش دراعه، قلت له قول الحمد لله، كويس إن النمر مهجمش على رقبتك أو بطنك".

غياب الدعم من إدارة السيرك

وأضاف الأب بحزن شديد أن إدارة السيرك لم تقدم أي دعم لنجله بعد الحادث، موضحًا: "السيرك كل اللي عمله إنه بعت لابني دستة عصير على المستشفى بعد الحادثة، ومحدش هناك اتكفل بمصاريف علاجه، وإحنا اللي دفعنا كل حاجة". واختتم حديثه قائلًا: "حسبي الله ونعم الوكيل، وربنا يعوض عليك يا ابني".



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