الأربعاء 02 أبريل 2025
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محافظات

قرارات عاجلة من النيابة بعد واقعة هجوم نمر مفترس على عامل سيرك طنطا

عامل سيرك طنطا
عامل سيرك طنطا

أصدرت النيابة العامة بمحافظة الغربية قرارات عاجلة بإيقاف جميع العروض بالسيرك لحين الانتهاء من التحقيقات والتأكد من توافر معايير الأمان والسلامة اللازمة لحماية العاملين والجمهور كما تقرر دفن الذراع المبتورة وفق الإجراءات الطبية المتبعة.

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شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية حادثًا مروعًا، حيث تعرض أحد مساعدي مدربة الأسود لهجوم شرس من نمر مفترس أثناء عرض داخل السيرك، مما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة استلزمت تدخلًا جراحيًا عاجلًا لبتر ذراعه.

 

ووفقًا لشهود العيان، وقع الهجوم بشكل مفاجئ وسط ذهول الجمهور والعاملين بالسيرك، حيث انقض النمر على الشاب وأصابه بإصابات بالغة قبل أن يتدخل المدربون للسيطرة على الموقف. وعلى الفور، تم نقل المصاب إلى المستشفى، حيث خضع لعملية جراحية دقيقة لإنقاذ حياته.

وفي أول ظهور إعلامي لأسرة الضحية بعد الحادث، أعرب والده عن حزنه الشديد وقلقه البالغ على حالة نجله الصحية، قائلًا: "ابني حياته في خطر، والأطباء يحاولون إنقاذه، لكنه دخل في غيبوبة منذ وقوع الحادث."

وأضاف أن نجله كان يعمل في مجال تدريب الحيوانات المفترسة منذ سنوات، وكان دائمًا شغوفًا بعمله رغم المخاطر التي تحيط به، مؤكدًا أن الحادث وقع فجأة ودون أي مقدمات.

وطالبت الأسرة الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل لمعرفة أسباب الحادث، مشددين على ضرورة توفير إجراءات سلامة أفضل للعاملين في هذا المجال لتجنب وقوع كوارث مماثلة.

يُذكر أن الحادث وقع بعد أيام من احتفال الأسرة بعيد الفطر، حيث كانت الأجواء مليئة بالفرح قبل أن تتحول إلى مأساة أثرت فيهم جميعًا، وسط دعوات محبيه وأصدقائه له بالشفاء العاجل.

 

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