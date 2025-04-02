انخفاض ملحوظ في سعر التفاح، تباين أسعار الفاكهة بالأسواق اليوم

سعر الفاكهة اليوم، سجلت أسعار الفاكهة في أسواق التجزئة تباينًا ملحوظًا، خلال ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

أسعار الفاكهة اليوم في الأسواق

وجاء سعر الفاكهة في الأسواق وفقًا لأخر تحديث للبوابة الحكومية للسلع المحلية والعالمية، كالأتي:

سعر الفاكهة اليوم

أسعار الموز اليوم في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو الموز البلدي نحو 29.7 جنيه، بانخفاض 2.5 جنيه عن سعره السابق، وتراوحت أسعار الموز بلدي بين 20 و40 جنيهًا.

بلغ متوسط سعر كيلو الموز مغربي نحو 28.7 جنيه، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق، وتراوحت أسعار الموز مغربي بين 25 و35 جنيهًا.

بلغ متوسط سعر كيلو الموز مستورد نحو31.2 جنيه، بانخفاض 18 جنيها عن سعره السابق، وتراوحت أسعار الموز مستورد بين 20 و60 جنيهًا.

سعر الفاكهة اليوم

أسعار العنب اليوم في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو العنب مستورد أصفر نحو 55 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق، وتراوحت أسعار العنب المستورد أصفر بين 40 و60 جنيهًا.

بلغ متوسط سعر كيلو العنب مستورد أسود نحو 52.8 جنيه، بارتفاع 4 جنيهات عن سعره السابق، وتراوحت أسعار العنب المستورد أسود بين 40 و60 جنيهًا.

سعر الفاكهة اليوم

أسعار الكمثرى اليوم في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو الكمثرى بلدي نحو 45.3 جنيه، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق، وتراوحت أسعار الكمثرى بلدي بين 30 و60 جنيهًا.

بلغ متوسط سعر كيلو الكمثرى مستورد نحو 61 جنيهًا، وتراوحت أسعار الكمثرى مستوردة بين 55 و70 جنيهًا.

سعر الفاكهة اليوم

سعر الفاكهة اليوم في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو الكنتالوب نحو 27.9 جنيها، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق، وتراوحت أسعار الكنتالوب بين 20 و40 جنيهًا.

بلغ متوسط سعر كيلو الخوخ نحو 40.8 جنيه، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، وتراوحت أسعار الخوخ بين 20 و50 جنيهًا.

سعر الفاكهة اليوم

أسعار التفاح اليوم في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو التفاح البلدي نحو 58.8 جنيه، بانخفاض 2.5 جنيه عن سعره السابق، وتراوحت أسعار التفاح البلدي بين 25 و70 جنيهًا.

بلغ متوسط سعر كيلو التفاح سوري / لبناني نحو 72 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق، وتراوحت أسعار التفاح سوري / لبناني بين 50 و90 جنيهًا.

بلغ متوسط سعر كيلو التفاح أمريكي نحو 80.2 جنيها، بانخفاض 7 جنيهات عن سعره السابق، وتراوحت أسعار التفاح أمريكي بين 60 و99 جنيهًا.

بلغ متوسط سعر كيلو التفاح جولدن نحو 70 جنيهًا، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق، وتراوحت أسعار التفاح جولدن بين 50 و85 جنيهًا.

سعر الفاكهة اليوم

أسعار البرقوق اليوم في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو البرقوق نحو 53.1 جنيها، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق، وتراوحت أسعار البرقوق بين 40 و70 جنيهًا.

بلغ متوسط سعر كيلو البرقوق مستورد نحو 71.6 جنيه، وتراوحت أسعار البرقوق المستورد بين 70 و75 جنيهًا.

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