الموز يسجل 40 جنيها، ارتفاع اسعار الفاكهة بالبحيرة قبل عيد الفطر (فيديو وصور)

ننشر أسعار الفاكهة بالأسواق بـ محافطة البحيرة حسب آخر الأسعار المتداولة بين البائعين والتجار بأسواق المحافظة، ووفقًا لآخر التطورات والمستجدات اليومية في الأسعار، حيث تشهد أسعار الفاكهة ارتفاعا ملحوظا خاصة قبل ساعات قليلة من عيد الفطر المبارك وذلك للإقبال الشديد عليها من المواطنين.

اسعار الفاكهة بمحافظة البحيرة، فيتو

اسعار الفاكهة بمحافظة البحيرة، فيتو

اسعار الفاكهة بمحافظة البحيرة، فيتو

اسعار الفاكهة بمحافظة البحيرة:-

الموز: سعر 40 جنيها للكيلو

البرتقال: سعر 30 جنيها للكيلو

اليوسيفي: سعر 45 جنيها للكيلو

الشمام: سعر 35 جنيها للكيلو

التفاح المستورد: سعر 100 جنيها للكيلو

التفاح السوري: سعر 80 جنيها للكيلو

الجوافة: سعر 40 جنيها للكيلو

الفراولة: سعر 45 جنيها للكيلو

بطيخ: سعر 15 جنيها للكيلو

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