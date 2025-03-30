الإثنين 31 مارس 2025
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اقتصاد

أسعار الفاكهة بالأسواق اليوم الأحد، الموز يسجل ارتفاعا

الفاكهة
الفاكهة

سعر الفاكهة اليوم، سجلت أسعار الفاكهة في أسواق التجزئة تباينًا ملحوظًا، مع الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك الذي يحل غدًا الإثنين الموافق 31 مارس 2025.

<strong>سعر الفاكهة اليوم</strong>
سعر الفاكهة اليوم

أسعار الفاكهة اليوم في الأسواق

 وجاء سعر الفاكهة في الأسواق وفقًا لأخر تحديث للبوابة الحكومية للسلع المحلية والعالمية، كالأتي:

<strong>سعر الفاكهة اليوم</strong>
سعر الفاكهة اليوم

أسعار الموز اليوم في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو الموز بلدي نحو 32.9 جنيه، بارتفاع 3.5 جنيه عن سعره السابق، وتراوحت أسعار الموز بلدي بين 25 و40 جنيهًا.

بلغ متوسط سعر كيلو الموز مغربي نحو 28.7  جنيه، بارتفاع  جنيهين عن سعره السابق، وتراوحت أسعار الموز مغربي بين 25 و35 جنيهًا.

بلغ متوسط سعر كيلو الموز مستورد نحو 46.8  جنيه، بارتفاع 8 جنيهات عن سعره السابق، وتراوحت أسعار الموز مستورد بين 30 و69 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو الموز بيكو نحو 15 جنيهًا، بانخفاض 12 جنيهًا عن سعره السابق.

<strong>سعر الفاكهة اليوم</strong>
سعر الفاكهة اليوم

أسعار العنب اليوم في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو العنب مستورد أصفر نحو 55 جنيهًا، بارتفاع 7.5 جنيه عن سعره السابق، وتراوحت أسعار العنب المستورد أصفر بين 40 و60 جنيهًا.

بلغ متوسط سعر كيلو العنب مستورد أسود نحو 48.3 جنيه، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق، وتراوحت أسعار العنب المستورد أسود بين 40 و60 جنيهًا.

<strong>سعر الفاكهة اليوم</strong>
سعر الفاكهة اليوم

أسعار الكمثرى اليوم في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو الكمثرى بلدي نحو 51.8 جنيهًا، بارتفاع 11 جنيهًا عن سعره السابق، وتراوحت أسعار الكمثرى بلدي بين 30 و60 جنيهًا.

بلغ متوسط سعر كيلو الكمثرى مستورد نحو 61 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق، وتراوحت أسعار الكمثرى مستوردة بين 55 و70 جنيهًا.

<strong>سعر الفاكهة اليوم</strong>
سعر الفاكهة اليوم

سعر الفاكهة اليوم في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو الكنتالوب نحو 33.9 جنيه، بارتفاع 7 جنيهات عن سعره السابق، وتراوحت أسعار الكنتالوب بين 25 و40 جنيهًا.

بلغ متوسط سعر كيلو الخوخ نحو 46.2 جنيه، بارتفاع 8 جنيهات عن سعره السابق، وتراوحت أسعار الخوخ بين 20 و50 جنيهًا.

<strong>سعر الفاكهة اليوم</strong>
سعر الفاكهة اليوم

أسعار التفاح اليوم في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو التفاح بلدي نحو 64 جنيهًا، بارتفاع 13 جنيهًا عن سعره السابق، وتراوحت أسعار التفاح بلدي بين 40 و70 جنيهًا.

بلغ متوسط سعر كيلو التفاح سوري / لبناني نحو 76.6 جنيه، بارتفاع 8 جنيهات عن سعره السابق، وتراوحت أسعار التفاح سوري / لبناني بين 60 و90 جنيهًا.

بلغ متوسط سعر كيلو التفاح أمريكي نحو 88.2 جنيه، بارتفاع 6 جنيهات عن سعره السابق، وتراوحت أسعار التفاح أمريكي بين 70 و100 جنيه.

بلغ متوسط سعر كيلو التفاح جولدن نحو 73.7 جنيه، بارتفاع 3.5 جنيه عن سعره السابق، وتراوحت أسعار التفاح جولدن بين 60 و85 جنيهًا.

<strong>سعر الفاكهة اليوم</strong>
سعر الفاكهة اليوم

أسعار البرقوق اليوم في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو البرقوق نحو 58.7 جنيه، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق، وتراوحت أسعار البرقوق بين 50 و70 جنيهًا.

بلغ متوسط سعر كيلو البرقوق مستورد نحو 71.6 جنيه، بارتفاع 17 جنيها عن سعره السابق، وتراوحت أسعار البرقوق المستورد بين 70 و75 جنيهًا.

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