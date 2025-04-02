أسعار الخضروات بالأسواق.. 3 أصناف تنافس «التفاح» في أسعاره.. توقعات ببدء وتيرة الانخفاض بالفترة المقبلة.. ورمضان المقبل بلا ورق عنب طازج لهذه الأسباب

يترقب المواطنون التحركات في أسعار الخضار وذلك بعد إنتهاء شهر رمضان المبارك، وقرب انتهاء عيد الفطر أيضًا، حيث شهدت عدة خضراوات رئيسية ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية، على رأسها الليمون والثوم وورق العنب.

فما هي التوقعات بشأن سوق الخضار خلال الفترة المقبلة، وهل تشهد الأسواق انخفاضًا في سعر الليمون والثوم وورق العنب أم تظل أسعارهم عند معدلاتها المرتفعة؟

سعر الخضار اليوم

أسباب ارتفاع أسعار الليمون بلدي في الأسواق

البداية مع أسعار الليمون بلدي الذي ارتفع ليصل 100 جنيه، حيث أرجع حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أسباب ارتفاع أسعار الليمون البلدي في الأسواق، إلى نقص الكميات المعروضة منه، مع تزايد إصابات أشجار الليمون التي اضطرت بعض المزارعين لاقتلاعها بعد فشل محاولات معالجته.

سعر الخضار اليوم

زيادة طلبات الشراء السبب في ارتفاع سعر الليمون

وأوضح أن مع زيادة طلبات الشراء على الليمون بلدي خلال شهر رمضان المبارك وخاصة الأسبوع الأول منه، أدت إلى ارتفاع أسعاره، ولكن مع انخفاض طلبات الشراء بدأت أسعار الليمون في التراجع.

سعر الخضار اليوم

بدائل الليمون بلدي بأسعار أقل متاحة بالأسواق

وقال «النجيب» إنه لا يوجد أزمة مع ارتفاع سعر الليمون بلدي؛ خاصة مع وجود بدائل بأسعار أرخص منه وبكميات تلائم الاحتياجات، وعلى رأس هذه البدائل الليمون أضاليا الذي يتراوح سعره في سوق العبور من 17 إلى 21 جنيهًا.

سعر الخضار اليوم

طرح العروات الجديدة من الليمون البلدي

وأشار إلى أنه سيبدأ طرح العروات الجديدة من الليمون البلدي الشهر المقبل، الذي عليه سيساهم في زيادة الإنتاجية تدريجيًّا.

سعر الخضار اليوم

أسعار الثوم ستشهد انخفاضات ملحوظة

أما أسعار الثوم في الأسواق، الذي وصل سعره الارتفاع في أسواق الجملة ليصل إلى 80 جنيهًا، وفي أسواق التجزئة وصل إلى 100 جنيه؛ أوضح «النجيب» إن أسعار الثوم ستشهد انخفاضات ملحوظة خلال الشهر الجاري.

توقعات بمواصلة الانخفاض في سعر الثوم خلال شهر إبريل

وأضاف: أن سعر الثوم بدأ في الانخفاض منذ شهرين تقريبًا، لتنخفض أسعاره لأقل من 20 جنيهًا، في سوق العبور لجملة الخضراوات، إذ يتراوح سعر كيلو الثوم في سوق العبور بين 13 و19 جنيهًا، مع طرح بشائر المحصول الجددي، ومع طرح كامل المحصول فإن سعر الثوم ستتراجع أكثر خلال إبريل الجاري.

سعر الخضار اليوم

سعر كيلو الثوم سيصل إلى 7 جنيهات مع موسم تخزينه

وتوقع أن يصل سعر كيلو الثوم إلى 7 جنيهات خلال الشهر الجاري؛ مشيرًا إلى أن إبريل هو شهر تخزين الثوم، ومع زيادة المعروض منه وانخفاض أسعاره، يقدم المواطنين والتجار على تخزين الثوم بكميات تلائم الاستهلاك على مدار العام.

انخفاض أسعار ورق العنب خلال عيد الفطر

وفيما يخص أسعار ورق العنب الطازج الذي شهدت أسعاره خلال أيام عيد الفطر انخفاضًا ملحوظًا، أوضح نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، أن سعر ورق العنب تراجع خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان وعيد الفطر في سوق العبور لتتراوح بين 20 و40 جنيهًا.

ارتفاع سعر ورق العنب خلال شهر رمضان

وأشار إلى أن أسعار ورق العنب انخفضت بما يصل النصف في سوق الجملة، بعد ارتفاعها في الأسبوع الأخير من شهر فبراير الماضي، مع زيادة الإقبال على شرائه استعدادًا لشهر رمضان.

سعر الخضار اليوم

أبرز التحركات السعرية في ورق العنب

وتابع: أن السيدات تفضل إعداد أصناف المحشي وخاصة ورق العنب في الأسبوع الأول من شهر رمضان، وعليه ارتفع سعر كيلو ورق العنب ليصل إلى 200 جنيه في أسواق التجزئة، وتراوح من 110 إلى 180 جنيهًا في سوق العبور للجملة، ثم تراجعت أسعاره.

رمضان المقبل بلا ورق عنب لهذه الأسباب

وأشار «النجيب» إلى أن شهر رمضان 2026 لن يكون في الأسواق ورق عنب طازج، لأن موسمه سيكون لم يبدأ بعد، إذ سيبدأ شهر رمضان المقبل في الفترة من منتصف فبراير إلى منتصف مارس، لكن هناك بدائل لذلك منها استخدام ورق العنب المعبأ والمخزن من الموسم السابق.

موسم حصاد ورق العنب يبدأ من أواخر مارس إلى أغسطس

وأضاف أن موسم حصاد ورق العنب يبدأ من أواخر مارس إلى أغسطس من كل عام، مع موسم العنب، وعليه ما تم طرحه في الأسواق حتى الآن كان «بشائر المحصول» وكان بكميات قليلة في أول شهر رمضان وما قبله.

أسعار ورق العنب ستتراجع خلال الفترة المقبلة

وتابع: ولكن مع بدء حصاد ورق العنب في الشهور المقبلة، وطرحه في الأسواق، فإن أسعار ورق العنب ستتراجع أكثر من السعر الحالي.

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