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انخفاض أسعار 14 نوعا من الخضراوات.. أبرزها البطاطس وورق العنب والخيار.. البصل يبدأ من 4.5 جنيه والكوسة بـ 17.. وتراجع طفيف في الليمون البلدي

الخضراوات
الخضراوات

 سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الثلاثاء الموافق 4 مارس 2025.

سعر الخضار اليوم في الأسواق

 وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء الموافق 4 مارس 2025، في السطور الآتية:

<strong>سعر الخضار</strong>
سعر الخضار

سعر الخضار اليوم الثلاثاء

  • تراوح  سعر الطماطم بين  جنيهين إلى 4.5 جنيه للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4 جنيهات إلى 7 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 4.5 جنيه إلى 13.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9.5 جنيه إلى 13.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 17 إلى 21 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات.
<strong>سعر الخضار</strong>
سعر الخضار

أسعار الخضار اليوم 

  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 8 إلى 20 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 9 جنيهات إلى 15 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 5 جنيهات إلى 8 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 15 إلى 21 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
<strong>سعر الخضار</strong>
سعر الخضار

سعر الخضار اليوم

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 18 إلى 20 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 18 إلى 20 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 17 إلى 25 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 17 إلى 25 جنيهًا، بانخفاض 8 جنيهات عن سعره السابق.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 35 إلى 45 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
<strong>سعر الخضار</strong>
سعر الخضار
  1. تراوح سعر كيلو الملوخية من 30 إلى 35 جنيها، بارتفاع 5  جنيهات عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 17 إلى 21 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 10 إلى 16 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر كيلو البسلة من 8 إلى 16 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
  5. تراوح سعر كيلو السبانخ من 4 إلى 7 جنيهات، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.
<strong>سعر الخضار</strong>
سعر الخضار

سعر الخضار 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 14 إلى 17 جنيهًا
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 4 جنيهات إلى 9 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر فول أخضر من 8 إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 12 إلى 18 جنيهًا.
  • تراوح سعر ورق عنب بناتي/ بلدي من 110 إلى 120 جنيهًا، بانخفاض 60 جنيهًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر خس بلدي من 6 إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مشرشر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس مر من 2 إلى 4 جنيهات.
  • تراوح سعر خس كابوتشي من 6 إلى 9 جنيهات.
<strong>سعر الخضار</strong>
سعر الخضار

أسعار الخضار

  • بلغ سعر كرفس فرنسي نحو 7.5 جنيه.
  • تراوح سعر فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات.
  • تراوح سعر بروكلي من 8 إلى 14 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 40 جنيهًا إلى 60 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 7 جنيهات إلى 11 جنيها.

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