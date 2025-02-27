سعر الخضار اليوم بسوق العبور، انخفاض الثوم وقلق في الباذنجان والفلفل والخيار قبل رمضان

سعر الخضار اليوم في سوق العبور، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفقًا لآخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الخميس الموافق 27 فبراير 2025.

سعر الخضار اليوم في الأسواق

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الخميس الموافق 27 فبراير 2025، في السطور الآتية:

سعر الخضار

سعر الخضار اليوم الخميس

تراوح سعر الطماطم بين جنيهين إلى 4 جنيهات للكيلو.

بين جنيهين إلى 4 جنيهات للكيلو. تراوح سعر كيلو البطاطس بين 3.5 جنيه إلى 8 جنيهات.

بين 3.5 جنيه إلى 8 جنيهات. تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 5.5 جنيه إلى 13.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 جنيهات إلى 13.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو الكوسة من 12 إلى 18 جنيها، بارتفاع 9 جنيهات عن سعرها السابق.

تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 4.5 جنيه.

سعر الخضار

أسعار الخضار اليوم

تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 15 إلى 25 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق.

تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 8 جنيهات إلى 18 جنيها، بارتفاع 6 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 4 جنيهات إلى 14 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 18 إلى 24 جنيها، بارتفاع 6 جنيهات عن سعره السابق.

سعر الخضار

سعر الخضار اليوم

تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 22 إلى 30 جنيهًا، بارتفاع 15 جنيهًا عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 22 إلى 30 جنيهًا، بارتفاع 15 جنيهًا عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 20 إلى 30 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 20 إلى 30 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 25 إلى 45 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

سعر الخضار

تراوح سعر كيلو الملوخية من 17 إلى 23 جنيها، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 10 إلى 18 جنيها، بارتفاع 6 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 6 إلى 11 جنيهات، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو البسلة من 10 إلى 14 جنيهًا. تراوح سعر كيلو السبانخ من 6 إلى 10 جنيهات، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق.

سعر الخضار

سعر الخضار

تراوح سعر كيلو القلقاس من 14 إلى 17 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو البطاطا من 4 جنيهات إلى 14 جنيهًا.

تراوح سعر فول أخضر من 9 إلى 11 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الثوم من 13 إلى 17 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر ورق عنب بناتي/ بلدي من 50 إلى 100 جنيه، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر خس بلدي من 6 إلى 7 جنيهات.

تراوح سعر خس مشرشر من 2 إلى 4 جنيهات.

تراوح سعر خس مر من 2 إلى 4 جنيهات.

تراوح سعر خس كابوتشي من 6 إلى 9 جنيهات.

سعر الخضار

أسعار الخضار

بلغ سعر كرفس فرنسي نحو 7.5 جنيه.

تراوح سعر فجل أحمر من 3 إلى 5 جنيهات.

تراوح سعر فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات.

تراوح سعر فينوكيا من 3 إلى 5 جنيهات.

تراوح سعر بروكلي من 8 إلى 14 جنيها.

تراوح سعر كيلو الليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 40 جنيهًا إلى 56 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 7 جنيهات إلى 11 جنيها.

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