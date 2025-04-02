الأربعاء 02 أبريل 2025
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إزالة فورية لمخالفات بناء خلال إجازة العيد بحدائق أكتوبر

إزالة مخالفات
إزالة مخالفات

أكد المهندس محمد عبد الله رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر على الإزالة الفورية لعدد من مخالفات البناء خلال إجازة عيد الفطر المبارك.
 

وأشار الجهاز إلى تكثيف حملات الرصد والمتابعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك والتعامل الفورى والحاسم مع أي مخالفات وفرض سيادة القانون.

وأكد على الإزالة الفورية لمخالفة بناء للقطعة رقم ٣٩ قطاع د ابنى بيتك الثانية والتحفظ على الأدوات ومهمات البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة، والإزالة الفورية لمخالفة بناء بالردود فى مهدها للقطعة رقم ٢٩٨ قطاع ع السابعة وتم ضبط السيارة والتحفظ على الأدوات ومهمات البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة.

وحذر جهاز المدينة المخالفين بأنه سيتم تطبيق القانون بكل حزم وقطع المرافق وتحرير محاضر لأية مخالفات أثناء إجازة عيد الفطر المبارك.
 

كما أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إصدار أول رخصة بناء إلكترونية بالكامل من جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ضمن الخطوات التنفيذية التي اتخذتها الوزارة نحو استكمال التحول الرقمي بمختلف القطاعات تماشيًا مع رؤية الدولة.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن ذلك يأتي في إطار تكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي أنجزتها الدولة على مدار السنوات الماضية، ولا سيما في مجال الاتصالات.

ونوه المهندس شريف الشربيني، عن أنه وجه مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن، بالتيسير على المواطنين والمستثمرين في تقديم الخدمات بالمدن الجديدة، وتطوير الأداء في مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن منظومة استقبال طلبات تراخيص المباني إلكترونيًا تأتي ضمن الجهود المبذولة من وزارة الإسكان لتنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

وفي هذا الإطار قام المهندس خالد سرور، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية والإنشاءات، والمهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، والمهندسة إيمان نبيل رئيس الادارة المركزية للتنمية ومسؤولو جهاز المدينة بجولة تفقدية داخل مقر جهاز المدينة، لمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين وإدارات التراخيص والعقارية بالجهاز.

وأكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، سعي الجهاز للوصول إلى أفضل الطرق في إنجاز تعاملات المواطنين وبشكل ابتكاري في أقل وقت وبأقل جهد وتكلفة وبأيسر السبل الممكنة، لافتًا إلى أنه تم تفعيل التوقيع الإلكتروني على جميع أنواع الرخص بالجهاز والمقدمة إلكترونيًا من قبل العميل على الـ Portal الخاص بالهيئة https://nuca-services.gov.eg/،  حتى يتم تقليل وقت الإجراءات والمدة المطلوبة لاستخراج الرخصة ومراجعتها من قبل مهندسي الجهاز، ويتمكن العميل من طباعة الرخص بعد صدورها عن طريق IP Link من خلال رسالة SMS عبر المحمول دون الرجوع للجهاز.

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