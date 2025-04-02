الأربعاء 02 أبريل 2025
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خطوات سداد فاتورة المياه إلكترونيا ؟

فواتير المياه
فواتير المياه

اتجهت وزارة الإسكان والمرافق بكافة هيئاتها وشركاتها التابعة للتحول الرقمي وزيادة خدماتها الإلكترونية بمختلف القطاعات تماشيًا مع رؤية الدولة. وقامت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتفعيل خدمة الدفع الإلكتروني لفواتير استهلاك مياه الشرب والصرف الصحي من خلال تطبيق الشركة القابضة على الهاتف المحمول (125-HCWW)، والمتاح على نظامي التشغيل أندرويد  وIOS.

ونستعرض خطوات سداد الفواتير إلكترونيا كالتالي:

- تحميل تطبيق (125-HCWW) متاح مجانًا على الهاتف المحمول.

- إنشاء حساب بالبيانات المطلوبة.

- اختيار الشركة التابع لها وإدخال رقم السداد الإلكتروني والمسجل على فاتورة المياه الخاصة به.

- ظهور قيمة الفاتورة ويتاح له سدادها باستخدام بطاقات الائتمان المختلفة.

- التطبيق يتيح للمواطن سداد الفواتير لعدد ١٠ شركات تابعة للشركة القابضة كمرحلة أولى، وهي محافظات (القاهرة، الجيزة، المنوفية، البحيرة، كفرالشيخ، سوهاج، الإسكندرية، البحر الأحمر، مطروح، سيناء).

كما أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إصدار أول رخصة بناء إلكترونية بالكامل من جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ضمن الخطوات التنفيذية التي اتخذتها الوزارة نحو استكمال التحول الرقمي بمختلف القطاعات تماشيًا مع رؤية الدولة.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن ذلك يأتي في إطار تكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي أنجزتها الدولة على مدار السنوات الماضية، ولا سيما في مجال الاتصالات.

ونوه المهندس شريف الشربيني، عن أنه وجه مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن، بالتيسير على المواطنين والمستثمرين في تقديم الخدمات بالمدن الجديدة، وتطوير الأداء في مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن منظومة استقبال طلبات تراخيص المباني إلكترونيًا تأتي ضمن الجهود المبذولة من وزارة الإسكان لتنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

وفي هذا الإطار قام المهندس خالد سرور، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية والإنشاءات، والمهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، والمهندسة إيمان نبيل رئيس الادارة المركزية للتنمية ومسؤولو جهاز المدينة بجولة تفقدية داخل مقر جهاز المدينة، لمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين وادارات التراخيص والعقارية بالجهاز.

وأكد المهندس عبدالرءوف الغيطي، سعي الجهاز للوصول إلى أفضل الطرق في إنجاز تعاملات المواطنين وبشكل ابتكاري في أقل وقت وبأقل جهد وتكلفة وبأيسر السبل الممكنة، لافتًا إلى أنه تم تفعيل التوقيع الإلكتروني علي جميع أنواع الرخص بالجهاز والمقدمة إلكترونيًا من قبل العميل على الـ Portal الخاص بالهيئة https://nuca-services.gov.eg/،  حتى يتم تقليل وقت الإجراءات والمدة المطلوبة لاستخراج الرخصة ومراجعتها من قبل مهندسي الجهاز، ويتمكن العميل من طباعة الرخص بعد صدورها عن طريق IP Link من خلال رسالة SMS عبر المحمول دون الرجوع للجهاز.

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