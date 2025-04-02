الأربعاء 02 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

إزالة عدد من مخالفات البناء خلال إجازة العيد بالشروق

إزالة مخالفات
إزالة مخالفات

شن جهاز مدينة الشروق حملة جديدة لازالة مخالفات البناء والاشغالات خلال أجازة عيد الفطر المبارك.
واعلن  المهندس بسام محمد فضل رئيس جهاز مدينه الشروق، إزالة عدد من المخالفات البناء، وتم فك الشده الخشبيه للاعمده والسقف للقطعة ٣ جنوب غرب حى النادى التى تم رصدها وتم ازاله وفك الشده الخشبيه للاعمده والسقف للقطعه ٢٣ مجاوره السادسه المنطقه الاولى عمارات مستغلا الإجازة الرسميه ببناء أدوار مخالفه للقانون تم الازاله وفك الشدة الخشبية وتم التحفظ على المعدات ومواد البناء من حديد اسمنت وتمت المصادره من قبل اداره الامن واداره الاحياء، كما أن الحملة أسفرت عن عدد ١٥ محضر إشغال طريق وعدم وجود رخص تشغيل وتم التحفظ ومصادرة الإشغالات وفتح الممرات أمام المارة.

وأشار رئيس الجهاز إلى التحفظ على المعدات ومواد البناء من حديد اسمنت وتمت المصادره من قبل اداره الامن واداره الاحياء، واكد رئيس الجهاز ان أي محاولة لاستغلال إجازة عيد الفطر  للبناء المخالف ستقابل بمنتهى الحزم وستعرض صاحبها لإجراء قانوني حاسم ورادع.
شدد رئيس الجهاز برفع درجة الاستعداد داخل الجهاز برئاسه السيد نائب رئيس الجهاز رئيس غرفه العمليات بالجهاز  للتصدي لأى محاولة للبناء المخالف خلال إجازة العيد.

أكد رئيس الجهاز أن البناء المخالف يهدد سلامه المدينه ويساهم فى تدهور البيئه لذلك يجب الالتزام بالقوانين واللوائح المعماريه لضمان سلامه المواطنين مشددًا على اداره الامن ورؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية، على  مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها، مؤكدًا على محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور.

قررت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية التحول الرقمي وزيادة خدماتها الإلكترونية لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين وتيسير الإجراءات المختلفة لمواطني المدن الجديدة.

وأشارت إلى تقديم الكثير من الخدمات إلكترونيًّا عبر بوابة الخدمات الإلكترونية لهيئة المجتمعات العمرانية.. ونستعرض خطوات طلب تمليك سكن:

- إنشاء حساب على البوابة الإلكترونية للخدمات.

- تقديم طلب عبر الحساب من هنا .

المستندات المطلوبة:

1 - صورة من تحقيق الشخصية. 

2 - أصل محضر الاستلام + 2 صورة. 
 
الرسوم:
1 - رسم متابعة بالموبايل. 
2 - رسم إيصال. 
3 - رسم 5% على الإجمالي. 
6 - رسم 5% على الإجمالي.


وعلى من يرغب فى الحصول على خدمات البوابة الإلكترونية الموحدة لخدمات المواطنين، التوجه للمركز التكنولوجي بالمدينة التي تخصه، وذلك لتقديم طلب مجاني لإنشاء حساب على البوابة الإلكترونية لمرة واحدة، وتقتصر الخدمة الآن للمخصص له الوحدة أو الأرض بنفسه فقط، ولا يتم التسجيل بموجب توكيلات أو شركات.

 

كما أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إصدار أول رخصة بناء إلكترونية بالكامل من جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ضمن الخطوات التنفيذية التي اتخذتها الوزارة نحو استكمال التحول الرقمي بمختلف القطاعات تماشيًا مع رؤية الدولة.

وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أن ذلك يأتي في إطار تكثيف الجهود لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي أنجزتها الدولة على مدار السنوات الماضية، ولا سيما في مجال الاتصالات.

ونوه المهندس شريف الشربيني، عن أنه وجه مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأجهزة المدن، بالتيسير على المواطنين والمستثمرين في تقديم الخدمات بالمدن الجديدة، وتطوير الأداء في مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن منظومة استقبال طلبات تراخيص المباني إلكترونيًا تأتي ضمن الجهود المبذولة من وزارة الإسكان لتنفيذ استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

وفي هذا الإطار قام المهندس خالد سرور، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية والإنشاءات، والمهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، والمهندسة إيمان نبيل رئيس الادارة المركزية للتنمية ومسؤولو جهاز المدينة بجولة تفقدية داخل مقر جهاز المدينة، لمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين وادارات التراخيص والعقارية بالجهاز.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اجازة عيد الفطر المبارك أجازة عيد الفطر المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية جهاز مدينة الشروق عيد الفطر المبارك مدينة الشروق

الأكثر قراءة

أول رد من التعليم على وقائع الزواج العرفي بمدارس الشرقية (فيديو وصور)

لحظة تشييع جثمان الشهيد النقيب محمود عبدالصبور في قنا (فيديو وصور)

بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي 2025، شاهد قناة مجانية أون لاين

فوائد تجنيها مصر من رسوم ترامب الجمركية على حلفائها.. زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات على رأس القائمة.. وهذه أبرز التحديات المحتملة أمام القاهرة

بدون زيادة، أسعار السلع التموينية خلال شهر أبريل

نجم الزمالك: انسحاب الأهلي أفضل قرار لصالح الأبيض بعد صفقة عبد الله السعيد

قرارات عاجلة من النيابة بعد واقعة هجوم نمر مفترس على عامل سيرك طنطا

مفاجأة سارة بشأن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

منوعات

المزيد

إقبال ضعيف على الكورنيش للاحتفال بثالث أيام عيد الفطر "صور"

اكتشاف أدلة جديدة حول كيفية نشأة الحياة على الأرض

إقبال ضعيف على شوارع وسط البلد في ثالث أيام عيد الفطر "صور"

استمرار توافد الزوار على الحدائق العامة بالقاهرة والجيزة بثالث أيام العيد (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر بالأسواق في ثالث أيام عيد الفطر

ارتفاع سعر الجنيه الذهب في ثالث أيام عيد الفطر

أسعار العملات العربية والأجنبية في البنك المركزي ثالث أيام عيد الفطر

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 2-4-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات ليفريول في شهر أبريل 2025 (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى يوضح 10 أمور تعين على تدبر القرآن الكريم

تفسير رؤية الماء الساخن في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم والمشاكل

هل يجوز إخراج زكاة المال على شكل "عيدية"؟، عالم أزهري يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية