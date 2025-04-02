الأربعاء 02 أبريل 2025
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إقبال ضعيف على الكورنيش للاحتفال بثالث أيام عيد الفطر "صور"

احتفالات عيد الفطر
احتفالات عيد الفطر على الكورنيش

شهدت منطقة الكورنيش وكوبرى قصر النيل إقبالا ضعيفا في ثالث أيام عيد الفطر المبارك حيث رصدت عدسة فيتو عددا قليلا من المواطنين يتوافدون على المكان للاحتفال بثالث أيام عيد الفطر المبارك.

احتفالات عيد الفطر على الكورنيش 
احتفالات عيد الفطر على الكورنيش 

 

احتفالات عيد الفطر على الكورنيش 
احتفالات عيد الفطر على الكورنيش 

احتفال المواطنين بثاني أيام العيد في وسط البلد

وشهدت منطقة وسط القاهرة توافد الأطفال والشباب وإقبالا كبيرا من المواطنين على المطاعم والمقاهي للترفيه والتنزه في ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

احتفالات عيد الفطر على الكورنيش 
احتفالات عيد الفطر على الكورنيش 


توافد عدد كبير من المواطنين على السينمات في منطقة وسط البلد

كما ظهرت فرحة المواطنين بعيد الفطر في استمتاعهم بركوب المراكب النيلية وسماع الأغاني وسط التجمعات العائلية والأصدقاء في أجواء من الفرح والسرور.

وحرص المواطنين على الخروج  إلى الأماكن العامة على النيل لقضاء بعض الأوقات والاحتفال بالعيد والاستمتاع  بالأجواء وركب المراكب النيلية وسط أجواء من البهجة والمرح.

احتفالات عيد الفطر على الكورنيش 
احتفالات عيد الفطر على الكورنيش 

وكثفت أجهزة وزارة الداخلية، صباح اليوم ثالث أيام عيد الفطر المبارك من انتشارها بكافة المحاور والميادين والمنشآت لتأمين الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.

وتستخدم أجهزة الأمن التقنيات الحديثة لمتابعة الحالة الأمنية والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء الاحتفالات.

احتفالات عيد الفطر على الكورنيش 
احتفالات عيد الفطر على الكورنيش 

وشملت الخطط الأمنية تعيين الارتكازات والنقاط الأمنية وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.. فضلًا عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة في عمليات الفحص والتأمين.

كما تم الاستعانة بعناصر شرطية من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتمشيط مُحيط المنشآت، بالإضافة إلى التواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية والتأكيد على أهمية مراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين أثناء  تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية.

وشددت وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الاحتفالات، وأهابت بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان بما يحقق أمن المواطنين

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