زحام بشوارع وسط البلد مساء ثاني أيام عيد الفطر المبارك (فيديو وصور)

شهدت شوارع وسط البلد زحاما وإقبالا شديدا من المواطنين في مساء ثاني أيام عيد الفطر المبارك، حيث اهتم المواطنون بالتجول في شوارع وسط البلد والتقاط الصور التذكارية للاستمتاع بالأجواء.

احتفالات عيد الفطر في شوارع وسط البلد

وحرص المواطنون على الخروج إلى شوارع وسط البلد وقضاء بعض الأوقات والاحتفال بالعيد والاستمتاع بالأجواء المعتدلة وسط مزيج من البهجة والسعادة والمرح.

ورصدت عدسة فيتو مظاهر الاحتفال في مساء ثاني أيام عيد الفطر المبارك في التمشية والتنزه في شوارع وسط البلد

احتفالات عيد الفطر في شوارع وسط البلد

وأقبل عدد كبير من المواطنين على شوارع وسط البلد للاحتفال بعيد الفطر في ثاني أيامه وقضاء وقت ممتع مع الأسرة واتخاذ الصور التذكارية والتنزه في والاستمتاع بالأجواء .

وكثفت أجهزة وزارة الداخلية، صباح اليوم ثاني أيام عيد الفطر المبارك من انتشارها بكافة المحاور والميادين والمنشأت لتأمين الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.

احتفالات عيد الفطر في شوارع وسط البلد

وتستخدم أجهزة الأمن التقنيات الحديثة لمتابعة الحالة الأمنية والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء الاحتفالات.

احتفالات عيد الفطر في شوارع وسط البلد



انتشار أمنى مكثف بكافة المحاور والميادين والمنشأت لتأمين الاحتفالات بعيد الفطر المبارك

وشملت الخطط الأمنية تعيين الارتكازات والنقاط الأمنية وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.. فضلًا عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة في عمليات الفحص والتأمين، كما تم الاستعانة بعناصر شرطية من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتمشيط مُحيط المنشآت، بالإضافة إلى التواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية والتأكيد على أهمية مراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية.



وشددت وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الاحتفالات، وأهابت بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان بما يحقق أمن المواطنين.

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