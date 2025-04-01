الجلوس أمام النيل والتقاط السيلفي، أبرز مظاهر الاحتفال في ثاني أيام عيد الفطر المبارك (صور)

شهدت المطاعم والمقاهي على النيل فرحة المواطنين بعيد الفطر من خلال الجلوس مع بعضهم البعض وتناول المأكولات والمشروبات وسماع الأغاني وسط التجمعات العائلية والأصدقاء في أجواء من الفرح والسرور.

احتفالات عيد الفطر على النيل

وحرص المواطنين على الجلوس أمام النيل وأخد الصور السيلفي والذي يُعد مشهدًا أساسيًا من مظاهر الاحتفال بالعيد؛ الخروج إلى الأماكن العامة على النيل لقضاء بعض الأوقات والاحتفال بالعيد والاستمتاع بالنيل الهواء الطلق وسط أجواء من البهجة والمرح.

احتفالات عيد الفطر على النيل

ورصدت عدسة فيتو مظاهر الاحتفال في ثاني أيام عيد الفطر المبارك جلوس المواطنين أمام النيل

احتفالات عيد الفطر على النيل

اتجه الموطنين للجلوس أمام النيل للاحتفال بعيد الفطر في ثاني أيامه وقضاء وقت ممتع مع الأسرة واتخاذ الصور التذكارية والتنزه.

احتفالات عيد الفطر على النيل

وكثفت أجهزة وزارة الداخلية، صباح اليوم ثاني أيام عيد الفطر المبارك من انتشارها بكافة المحاور والميادين والمنشأت لتأمين الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.

احتفالات عيد الفطر على النيل



وتستخدم أجهزة الأمن التقنيات الحديثة لمتابعة الحالة الأمنية والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء الاحتفالات.



انتشار أمنى مكثف بكافة المحاور والميادين والمنشأت لتأمين الاحتفالات بعيد الفطر المبارك

احتفالات عيد الفطر على النيل

وشملت الخطط الأمنية تعيين الارتكازات والنقاط الأمنية وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.. فضلًا عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة في عمليات الفحص والتأمين، كما تم الاستعانة بعناصر شرطية من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتمشيط مُحيط المنشآت، بالإضافة إلى التواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية والتأكيد على أهمية مراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية.

احتفالات عيد الفطر على النيل



وشددت وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الاحتفالات، وأهابت بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان بما يحقق أمن المواطنين.

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