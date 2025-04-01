السوشي بـ10 جنيهات، مطعم الشارع يخطف الأضواء في وسط البلد ثاني أيام العيد

تضم منطقة وسط البلد مجموعة كبيرة ومتنوعة من المطاعم ومحلات الحلوى والمقاهي، ومن بين هذه الأماكن التي تقدم المشروبات والوجبات، "نجم السوشي" من قلب وسط البلد بائع سوشي بالشارع حوّل الرصيف إلى مطعم، ويزداد عليه الإقبال من قبل الشباب والأطفال خاصةً وأن كل قطعة سوشي بـ ١٠ جنيهات.

بائع سوشي على رصيف شوارع وسط البلد

ورصدت عدسة فيتو بائع سوشي في شوارع وسط البلد على الرصيف مساء ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

وأقبل عدد من المواطنين على الخروج إلى شوارع وسط البلد وقضاء بعض الأوقات والاحتفال بالعيد واتجهوا الي بائع سوشي على رصيف شوارع وسط البلد يتميز بأسعاره المنخفضة، وبدأ الشباب والأطفال في الشراء والاستمتاع بالأجواء المعتدلة وسط مزيج من البهجة والسعادة والمرح.

بائع سوشي على رصيف شوارع وسط البلد

وكثفت أجهزة وزارة الداخلية، صباح اليوم ثاني أيام عيد الفطر المبارك من انتشارها بكافة المحاور والميادين والمنشأت لتأمين الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.

بائع سوشي على رصيف شوارع وسط البلد



وتستخدم أجهزة الأمن التقنيات الحديثة لمتابعة الحالة الأمنية والتصدي الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء الاحتفالات.

بائع سوشي على رصيف شوارع وسط البلد



انتشار أمنى مكثف بكافة المحاور والميادين والمنشأت لتأمين الاحتفالات بعيد الفطر المبارك

وشملت الخطط الأمنية تعيين الارتكازات والنقاط الأمنية وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.. فضلًا عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة في عمليات الفحص والتأمين، كما تم الاستعانة بعناصر شرطية من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتمشيط مُحيط المنشآت، بالإضافة إلى التواجد الميداني لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية والتأكيد على أهمية مراعاة البعد الإنساني لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية.

بائع سوشي على رصيف شوارع وسط البلد



وشددت وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الاحتفالات، وأهابت بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان بما يحقق أمن المواطنين

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