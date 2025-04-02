الأربعاء 02 أبريل 2025
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خارج الحدود

إصابة الرئيس الباكستاني بفيروس كورونا المستجد

الرئيس الباكستاني،
الرئيس الباكستاني، فيتو

أعلنت مصادر طبية في باكستان، اليوم الأربعاء، ثبوت إصابة الرئيس آصف علي زرداري بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

الرئيس زرداري يتلقى رعاية طبية من جانب أطباء متخصصين 

وقال الدكتور عاصم حسين، المعالج للرئيس الباكستاني، في تصريحات لقناة "جيو نيوز" الباكستانية في نسختها الإنجليزية، إن الرئيس زرداري يتلقى رعاية طبية من جانب أطباء متخصصين في الأمراض المعدية بمستشفى خاص، وأنه نظرا لحالته الصحية، فقد تم عزله ووقف كافة الأنشطة.

 إجراء عدة فحوصات للرئيس الباكستاني

وأضاف أن الرئيس زرداري يخضع لمتابعة دقيقة على مدار الساعة، وتم إجراء عدة فحوصات له من أجل تقييم حالته الصحية.

نقل الرئيس الباكستاني إلى مستشفى

وكان الرئيس الباكستاني قد نقل إلى مستشفى خاص في مدينة كراتشي، عقب معاناته من مشاكل صحية، وذلك قبيل ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

 

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باكستان الرئيس آصف علي زرداري فيروس كورونا كوفيد-19 كورونا

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