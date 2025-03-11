قالت الشرطة ومسئولون بالسكك الحديدية إن مسلحين انفصاليين أطلقوا النار على قطار ركاب في جنوب غرب باكستان اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى إصابة سائق القطار واحتجاز 450 رهينة من ركاب القطار، وفق ما نقلته "رويترز.

مسلحون يحتجزون 450 رهينة من ركاب قطار في باكستان

وأضاف مسؤولو السكك الحديدية إن القطار كان في طريقه من كويتا في إقليم بلوشستان بجنوب غرب باكستان إلى بيشاور في إقليم خيبر بختون خوا عندما تعرض لإطلاق النار.

وأعلن جيش تحرير بلوشستان، وهي جماعة انفصالية مسلحة، في بيان مسؤوليته عن الهجوم وقال إنه احتجز رهائن من القطار، بينهم أفراد من قوات الأمن.

وقالت وكالة "فرانس برس" إن المسلحين يحتجزون 450 رهينة على الأقل من ركاب القطار.

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