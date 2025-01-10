الجمعة 10 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

المفتي يبحث مع وزير الشئون الدينية الباكستاني سبل التعاون في 6 مجالات

المفتي يلتقي وزير
المفتي يلتقي وزير الشئون الدينية والوئام الباكستاني
ads

 استقبل الوزير شودري سالك حسين، وزير الشئون الدينية والوئام بين الأديان في باكستان، الدكتور نظير محمد عيّاد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، على هامش زيارته للعاصمة الباكستانية "إسلام آباد"، للمشاركة في أعمال المؤتمر العالمي: "تعليم الفتيات في المجتمعات المسلمة: التحديات والفرص"، الذي يعقد في الفترة  من 10 إلى 14 يناير 2025م.

 

المفتي يلتقي وزير الشئون الدينية والوئام بين الأديان الباكستاني ويبحثان سبل التعاون

 وخلال اللقاء رحب الوزير بالمفتي ضيفًا عزيزًا على باكستان، وناقش مع المفتي تعزيز التعاون بين الوزارة ودار الإفتاء المصرية في عدة مجالات، من أهمها:

- الإصدارات العلمية لدار الإفتاء المصرية وخاصة المترجمة منها.

- التعاون في مجال التدريب من خلال تدريب المبعوثين وإعداد مجموعة لتدريب المقبلين على الزواج.

- التعاون مع مركز سلام لدراسات التطرف.

- التعاون مع مركز الإمام الليث بن سعد لفتاوى التعايش.

- الاستفادة من تجربة مركز حوار خاصة في قضايا الإلحاد والمثلية.

- الاستفادة من مؤشر الفتوى العالمي.

 واتفقا على أن يكون تنسيق التعاون في هيئة بروتوكول يوقع بين الطرفين من خلال السفارة المصرية في "إسلام آباد".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المجتمعات المسلمة الليث بن سعد المقبلين على الزواج هيئات الافتاء في العالم مفتى الجمهورية مركز سلام لدراسات التطرف دار الإفتاء المصرية

مواد متعلقة

مفتي الجمهورية يبحث مع وفد سنغافوري تأسيس كلية للدراسات الإسلامية

رئيس جامعة المنصورة يستقبل مفتي الديار المصرية

محافظ الدقهلية يستقبل مفتي الجمهورية (صور)

مفتي الجمهورية يوضح حكم بناء الكنائس وحق المسيحية على زوجها المسلم (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

مصدر في الزمالك يكشف سر مغادرة اللاعبين استاد القاهرة في ميكروباص

6 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل طمأنة للمصريين

قتلى ومصابون في حادث تدافع بالمسجد الأموي في دمشق

الصحة تحذر المواطنين من شراء هذه الأنواع من المنتجات الغذائية

"داست بنزين بدلا من الفرامل"، الأمن يكشف تفاصيل اقتحام سيارة سيدة لصيدلية

تعرف على إيرادات فيلم الدشاش منذ بداية عرضه

موعد مباراة مصر ورومانيا الودية قبل بطولة العالم لكرة اليد

تفاصيل تفقد الرئيس السيسي الأكاديمية العسكرية المصرية (فيديو وصور)

منوعات

المزيد

شجر نحاس بأحجار كريمة، يسرا تكشف تفاصيل قصتها مع مهنة الهاند ميد (فيديو وصور)

«الديكوباج» فن تزيين الأسطح الخشبية، ناريمان تحول الخردة إلى تحف (فيديو)

مركبة فضائية تلتقط صورا مذهلة لسطح عطارد

أكثر من 10 ملايين شخص تلقوا رسائل عن طريق الخطأ في كاليفورنيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير اليوم الجمعة 10 يناير 2025

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

مكاسب يحصل عليها المسافر إلكترونيا قبل التوجه للمطار

تعرف على أسعار السكر اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

قصة حب ميسي وأنتونيلا في مهب الريح (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحسد في المنام وعلاقته بزوال الأحزان والهموم

دار الإفتاء توضح حكم التداوي بالكي والأدلة على مشروعيته

ذكرى فتح مكة 10 يناير 630م، أهم أسباب الفتح الأعظم ونتائجه

المزيد
الجريدة الرسمية