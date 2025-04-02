الأربعاء 02 أبريل 2025
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بث مباشر مباراة الزمالك ونادي ستيلينبوش في منافسات بطولة الكونفدرالية الإفريقية 2025

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

الزمالك وستيلينبوش، يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة قوية أمام نظيره ستيلينبوش الجنوب أفريقي، على ملعب كيب تاون اليوم الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بث مباشر مباراة الزمالك وستيلينبوش

وتذاع مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب أفريقي في الكونفدرالية على قناة بي ان سبورت 6.

تشكيل الزمالك

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك وستيلينبوش في السادسة مساء يوم 9 أبريل المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – صلاح مصدق.

خط الوسط: عمر جابر – أحمد فتوح – نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة.

خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد حسام ومصطفى الزناري ومحمد حمدي وأحمد محمود  

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