الأربعاء 02 أبريل 2025
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اقتصاد

تسارع التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي خلال مارس 2025

بيانات الوظائف الأمريكية،
بيانات الوظائف الأمريكية، فيتو

سجلت الولايات المتحدة تسارعا في نمو التوظيف في القطاع الخاص خلال شهر مارس، وفقا لتقرير (ADP) الوطني للتوظيف الذي نشر اليوم الأربعاء.

ارتفاع الوظائف في القطاع الخاص

وارتفع عدد الوظائف في القطاع الخاص بمقدار 155.000 وظيفة الشهر الماضي، بعد تعديل الرقم الخاص بشهر فبراير إلى 84.000 وظيفة، بحسب إرم بيزنس.

أعد تقرير (ADP) بالتعاون مع (Stanford Digital Economy Lab)، ونشر قبل التقرير الأكثر شمولا الذي يصدره مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة، ولا توجد علاقة مباشرة بين تقارير ADP وتقارير مكتب الإحصاء.

 

تقرير الوظائف الأمريكية، فيتو
تقرير الوظائف الأمريكية، فيتو

الاقتصاد يتباطأ رغم التحذيرات

يستمر سوق العمل في تباطؤ تدريجي، رغم تحذيرات الاقتصاديين من أن عاصفة الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير قد تؤدي إلى تراجع كبير في الطلب على العمالة.

ووعد ترامب بالإعلان عن حقوق جمركية متبادلة على مستوى العالم، اليوم الأربعاء، التي أطلق عليها "يوم التحرير. ويعتبر هذه الرسوم الجمركية أداة لزيادة الإيرادات لتعويض تخفيضات الضرائب التي وعد بها، ولإعادة إحياء القاعدة الصناعية الأمريكية التي تعاني منذ فترة طويلة.

لكن الشركات والأسر غير مقتنعة بذلك، حيث انهارت ثقة الشركات والمستهلكين، ما قد يؤدي إلى تراجع في الاستثمارات والنفقات الاستهلاكية. كما توجد ضغوط أخرى نتيجة لتخفيضات كبيرة في الإنفاق العام، ما أدى بالفعل إلى تسريح آلاف الموظفين من الإدارة الفيدرالية.

مخاوف من الركود

يقدر الاقتصاديون الآن أن مخاطر الركود في الأشهر الـ12 المقبلة أعلى من تلك التي كانت في فبراير، وأظهرت البيانات الحكومية التي نشرت أمس الثلاثاء، أن العروض الوظيفية قد تراجعت، وكان التوظيف بطيئا في فبراير، وكان هناك 1.07 عرض عمل لكل عاطل عن العمل، مقابل 1.13 في يناير.

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من المحتمل أن يكون عدد وظائف القطاع الخاص قد ارتفع بمقدار 127,000 وظيفة في مارس، بعد زيادة قدرها 140,000 وظيفة في فبراير، وفقًا لاستطلاع أجرته وكالة «رويترز»، نظرا للخسائر المتوقعة في الوظائف الحكومية، من المتوقع أن يزيد عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 135,000 وظيفة بعد زيادة قدرها 151,000 في فبراير، ومن المتوقع أن يبقى معدل البطالة عند 4.1%.

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التوظيف القطاع الخاص الولايات المتحدة مكتب إحصاءات العمل وزارة العمل الأمريكية

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