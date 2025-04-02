مسئولون: ترامب يدرس بجدية اقتراح إيران بإجراء محادثات نووية غير مباشرة

كشف مسئولون أمريكيون إن البيت الأبيض يدرس "بجدية" العرض الإيراني لعقد محادثات نووية غير مباشرة، في وقت تتعزز فيه القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، تحسّبًا لأي تصعيد عسكري يقرره الرئيس دونالد ترامب.

شن ضربة عسكرية على منشآت إيران النووية

وأفاد موقع أمريكي، اليوم الأربعاء، أن البيت الأبيض لا يزال في نقاشات داخلية بين من يعتقدون أنه يمكن التوصل إلى صفقة، ومن يعتقدون أن المحادثات هي "مضيعة للوقت"، ويدعمون شن ضربة عسكرية على منشآت إيران النووية.

ونقل الموقع عن مسئول أمريكي، قوله إن إدارة ترامب تعتقد أن المحادثات المباشرة "لديها فرصة أكبر للنجاح"، ولكنها لا تستبعد الصيغة التي اقترحتها إيران، ولا تعترض على أن تكون سلطنة عمان الوسيط فيها.

بدء حوار وبناء الثقة مع الإيرانيين

بينما أكد مسئولان أمريكيان أنه لا قرار اتخذ بهذا الشأن، وأن المناقشات الداخلية لا تزال مستمرة، وقال أحدهما: "بعد تبادل الرسائل، نستكشف الآن الخطوات المقبلة لبدء حوار وبناء الثقة مع الإيرانيين".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أرسل رسالة إلى إيران، الشهر الماضي، تسلمها المرشد الإيراني علي خامنئي تضمنت منح طهران مهلة شهرين من أجل التوصل إلى اتفاق نووي جديد.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن الرسالة التي بعث بها ترمب إلى بلاده، كانت تحتوي على "تهديد"، لكنها فتحت نافذة للدبلوماسية.

قصف إيران وفرض رسوم جمركية

فيما كشف الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، الأحد الماضي، أن طهران ردت على رسالة ترامب، مؤكدًا "رفض مسألة المفاوضات المباشرة بين الجانبين في هذا الرد".

يذكر أن ترامب قد هدد، يوم الأحد الماضي، بقصف إيران وفرض رسوم جمركية إضافية في حال لم تتوصل طهران إلى اتفاق مع واشنطن بشأن برنامجها النووي.

ولكن المرشد الإيراني علي خامنئي، رد في اليوم التالي، بأن "الولايات المتحدة الأمريكية، ستتلقى ضربة قوية إذا نفذ ترامب تهديداته".

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