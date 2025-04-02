الأربعاء 02 أبريل 2025
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محافظات

رغم العواصف الترابية، أهالي الأقصر يحتفلون بثاني أيام عيد الفطر على الكورنيش (فيديو)

أثناء الاحتفال، فيتو
أثناء الاحتفال، فيتو

قدمت بوابة «فيتو» بثًّا مباشرًا رصدت فيه مظاهر احتفالات عيد الفطر المبارك 2025، في ثاني أيام عيد الفطر، وسط حالة من الفرحة والسعادة، مع حرص المواطنين على التقاط الصور التذكارية.

 

احتفالات ثاني أيام عيد الفطر 2025

وشهد كورنيش النيل إقبالًا كبيرًا من أهالي الأقصر مساء الثلاثاء ثاني أيام العيد، رغم العواصف الترابية التي ضربت المحافظة بالكامل واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.


وأدى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، صلاة عيد الفطر المبارك بساحة سيدي أبو الحجاج وسط مدينة الأقصر، وسط حضور حاشد من أهالي المحافظة، وبمشاركة الدكتور هشام أبو زيد، نائب المحافظ، واللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، وأحمد وزيري سكرتير عام المحافظة، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والشيخ علي صديق وكيل وزارة الأوقاف، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية، وجموع غفيرة من المصلين.


وخلال الأيام الماضية أنهت محافظة الأقصر من رفع درجة الاستعداد في المزارات السياحية والمتنزهات والحدائق العامة لاستقبال المواطنين، مع تأكيد تكثيف حملات النظافة ومنع تراكم المخلفات للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة، وضمان راحة وسلامة المواطنين خلال احتفالات عيد الفطر المبارك.

 

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