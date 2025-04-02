فلسفة الأخلاق بين النسبية والإطلاق (2)

مازلنا في مفهوم الأخلاق نبحث ونفتش في أفكارهم وننقل.. يقول الفيلسوف الكبير سقراط الذي هو أول من بحث في علم الأخلاق: "الفضيلة علم والرذيلة جهل والأخلاق ثابتة"، إهتدى سقراط بالعقل إلي الحقائق الثابتة في مجال المعرفة، وتوصل عن طريقه إلي القيم المطلقة في مجال الأخلاق، وبدت الطبيعة البشرية جسما وعقلا يسيطر علي نزوات الحس وأهوائه.

فأصبحت قوانين الأخلاق تتعارض مع الجانب الحيواني في طبيعتنا، وتوائم الطبيعة العاقلة فينا، ولذلك وجب احترامها وطاعتها، ويضيف سقراط: “الإنسان هو الروح وهو العقل الذي يسيطر علي الحس ويدبره، وأن من يحترم القوانين العادلة يحترم العقل”.. والإنسان في نظر سقراط يريد الخير دائما ويهرب من الشر بالضرورة، كما يؤكد سقراط على أن الفضيلة علم، والرذيلة جهل، وأن قواعد الأخلاق ثابتة غير متغيرة..

ثم جاء أفلاطون بعد سقراط ليُبطِل نسبية القيم في مجال الاخلاق.. وقال "إن الخير الأسمى هو مصدر الوجود والكمال والأخلاق ليست نسبية"، كما أبطل سقراط رد الخير إلي اللذة، فلم تعد الفضيلة قائمة في لذة الفرد الحسية، كما زعم السوفسطائيون، لأن الفعل الواحد قد يسبب لذة لفرد وألما لآخر..

ثم نتطرق إلى المفهوم الإسلامي للأخلاق، والذي يؤكد علماء الدين الإسلامي على أن الأخلاق ذات طابع إلهي وإنساني، فقد تميَّز الدين الإسلامي بطابعين: الأول، أنه ذو طابع إلهي، بمعنى أنه مراد الله سبحانه وتعالى.. الثاني، أنه ذو طابع إنساني، أي للإنسان مجهود ودخل في تحديد السلوك والاخلاق من الناحية العملية..

ففي القرآن ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ وفي الحديث: (ليس في الميزان أثقل من حُسْن الخلق)، فالأخلاق في الإسلام عبارة عن المبادئ والقواعد المنظمة للسلوك الإنساني، والتي يحددها الوحي لتنظيم حياة الإنسان على نحو يحقق الغاية من وجوده في هذا العالم على الوجه الأكمل والأتم..

فرسول الإسلام يقول: "إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق" ويضيف في حديثه: "البر حُسن الخُلق"، فالخلق الحسن تنتج عنه أقوال وأفعال جميلة عقلا وشرعا، والخلق السيئ هو الرذيلة وسوء الأدب، وتنتج عنه أقوال وأفعال قبيحة عقلا وشرعا..

بينما الكاتبة الصحفية سحر عبدالرحيم مدير تحرير دورية (آفاق عربية) تقول: الأخلاق مبادئ إنسانية ولكن وضعها فى إطار ديني يجعلها ملزمة للإنسان.. وربطها بالعقاب والثواب في الآخرة، وبقانون العقوبات في الدنيا هو حرص على سلامة المجتمع من الانزلاق إلى هاوية سحيقة..

وتضيف سحر: الأخلاق حرية شخصية حتى تتماس مع الآخر فتصبح حريتك مقيدة بعدم إيذاء الآخر أو الاعتداء عليه، وفي ذلك يقول القرآن الكريم (وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ)..

وللكاتب الصحفي شعبان خليفة رأي يقول: نسبية الاخلاق لا تتعلق بنوعيتها بل بالتعبير عنها، يبرز هذا فى قيمة أو خُلق كالوفاء، كل الحضارات والثقافات تؤمن بقيمة الوفاء والتحلي به لكن يختلف التعبير عن الخلق من مجتمع لمجتمع، فمجتمع يؤمن مثلا أن وفاء الزوجة لزوجها المتوفى أنها لا تتزوج بعده وبعضه يرى بالعكس الوفاء أنها تتزوج الخ، والأخلاق أزلية فطرية تتغير بالبيئة والتربية..

والمصري القديم باعتراف فلاسفة اليونان هم أول من أسسوا لفلسفة الأخلاق، وهناك تعبير مشهور لأرسطو “نحن صغار فى هذا المجال بالنسبة للمصريين القدماء”..

وختاما أقول: على الإنسان تحرير نفسه من قيود الجسد، وذلك باتباع عقله والسمو بنفسه، وتخليصها من سجنها خلف أسوار أهوائها، والانصراف عن اللذات الرخيصة، فالأخلاق كمبادئ ونظرية هي مطلقة لكنها نسبية التطبيق في الواقع تختلف من مجتمع لآخر طالما كانت في خدمة الفرد والمجتمع.

دمتم على خُلقٍ كريم.

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